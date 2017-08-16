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Граница между Новосибирской областью России и Павлодарской областью Казахстана не изменялась, однако озеро Сладкое за последнее время усохло и теперь целиком расположено на территории Казахстана. Как передает РИА "Новости", об этом заявили в пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области.

"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту, - заметили в ведомстве. - Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу".

Именно этим, заключил силовик, и объясняется сообщение администрации Купинского района области, которое во вторник растиражировали центральные СМИ, - чиновники сообщали, что граница теперь проходит по берегу озера, а следовательно, охотиться непосредственно у водоема больше нельзя.

Сообщение райадминистрации, ныне удаленное с ее сайта, позволяло заключить, что Россия передала Казахстану свою часть озера Сладкое. Заявление главы района Владимира Шубникова подкрепляло такой вывод. В комментарии новосибирским "НГС.Новостям" чиновник отмечал: "У нас это озеро незарыбленное - только природу украшает. Экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое - вот оно целебное. А озеро Сладкое - это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное".

При этом в самой же публикации на сайте администрации отмечалось, что в сезоны охоты Сладкое посещали как местные жители, так и приезжие из внутренних районов Новосибирской и Омской областей.

Однако посольство Казахстана в Москве опровергло информацию о передаче территорий. С 8 июня, пояснили в дипмиссии, между Павлодарской и Новосибирской областями продолжается установка пограничных знаков, однако никаких пересмотров линии государственной границы не производилось.