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новость Казахстан опровергает передачу ему части озера Сладкое

16.08.2017
Установка пограничных столбов в Купинском районе Новосибирской области. Фото: kupino.nso.ru
Установка пограничных столбов в Купинском районе Новосибирской области. Фото: kupino.nso.ru
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Казахстан опровергает передачу ему Россией части озера Сладкое, разделенного между двумя государствами. Соответствующее заявление появилось во вторник на сайте посольства центральноазиатской страны в Москве.

Речь идет о продолжающейся с 8 июня установке пограничных знаков, говорится в публикации. На делимитационной карте 70 процентов озера, как и раньше, отнесены к Павлодарской области Казахстана, а 30 процентов - к Новосибирской области России, и "никаких регулировок и разменов не производилось", заверило посольство.

Информация о передаче Казахстану российской части озера Сладкое, появившаяся на сайте администрации Купинского района Новосибирской области еще 10 августа, в понедельник попала в региональные, а во вторник - в центральные СМИ. Глава района Владимир Шубников заявлял новосибирским "НГС.Новостям": "У нас это озеро незарыбленное - только природу украшает. Экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое - вот оно целебное. А озеро Сладкое - это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное".

В то же время отмечалось, что в сезоны охоты Сладкое посещали как местные жители, так и приезжие из внутренних районов Новосибирской и Омской областей.

Как передает "Коммерсант", во вторник днем Шубников не стал опровергать информацию о передаче территории Казахстану. Однако позже 15 августа соответствующая публикация с сайта районной администрации оказалась удалена. Когда редакция после этого обратилась к чиновнику за разъяснению, он на вопросы отвечать отказался, сославшись на позднее время.

Между тем первый вице-спикер областного заксобрания Андрей Панферов сообщил газете, что общался с Шубниковым, и заверил, что информация о передачи часть озера - "не более чем досужие разговоры". Администрация района, пояснил вице-спикер, лишь рекомендовала гражданам на время воздержаться от посещения местности, где ведется демаркация государственной границы.

Россия неоднократно уступала соседям части своей территории. Так, в 2005 году Китаю были переданы участок земли в районе острова Большой (верховья реки Аргунь в Читинской области) и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури непосредственно под Хабаровском. Общая площадь этих земель составляет 337 квадратных километров.

В ноябре 2015 года Китай получил от России еще 4,7 квадратных километра территории - часть берега реки Хубуту в 60 километрах от Уссурийска, Приморский край.

В 2010 году Азербайджану были переданы два расположенных на его территории анклава - аулы Храх-Уба и Урьян-Уба, административно относившиеся к Магарамкентскому району Дагестана. Часть местных жителей после этого переселилась в Россию.

Между тем передавать Японии четыре острова Малой Курильской гряды Москва упорно отказывается.

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16.08.2017
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