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новость Россия уступила Казахстану часть территории Новосибирской области

15.08.2017
Установка пограничных столбов в Купинском районе Новосибирской области. Фото: kupino.nso.ru
Установка пограничных столбов в Купинском районе Новосибирской области. Фото: kupino.nso.ru
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Россия уступила Казахстану часть озера Сладкое в Купинском районе Новосибирской области. На сайте районной администрации эта информация появилась еще 10 августа, новосибирские "НГС.Новости" сообщили о передаче территории в понедельник, а московская Газета.Ру - только теперь.

Ранее озеро, находящееся в 5 километрах от деревни Покровка, было разделено между двумя государствами. В сезоны охоты Сладкое посещали как местные жители, так и приезжие из внутренних районов Новосибирской и Омской областей.

Однако глава Купинского района Владимир Шубников заметил "НГС.Новостям": "У нас это озеро незарыбленное - только природу украшает. Экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое - вот оно целебное. А озеро Сладкое - это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное".

Теперь Сладкое целиком принадлежит Казахстану.

Россия неоднократно уступала соседям части своей территории. Так, в 2005 году Китаю были переданы участок земли в районе острова Большой (верховья реки Аргунь в Читинской области) и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури непосредственно под Хабаровском. Общая площадь этих земель составляет 337 квадратных километров.

В ноябре 2015 года Китай получил от России еще 4,7 квадратных километра территории - часть берега реки Хубуту в 60 километрах от Уссурийска, Приморский край.

В 2010 году Азербайджану были переданы два расположенных на его территории анклава - аулы Храх-Уба и Урьян-Уба, административно относившиеся к Магарамкентскому району Дагестана. Часть местных жителей после этого переселилась в Россию.

Между тем передавать Японии четыре острова Малой Курильской гряды Москва упорно отказывается.

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15.08.2017
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