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Также: Россия, Европа, Здоровье, Криминал, Право, Президент, Политика, Мир, Общество, Происшествия | Персоны: Алексей Навальный, Антон Вайно, Михаил Федотов

новость Навальный вернулся в Москву после операции

11.05.2017
Алексей Навальный после операции. Фото из личного Инстаграма
Алексей Навальный после операции. Фото из личного Инстаграма
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Лидер Партии прогресса Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны после операции на правом глазу, поврежденном в результате атаки боевиков SERB. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

Операция прошла в понедельник. Как писал Навальный, на восстановление зрения уйдет несколько месяцев.

4 мая политик получил загранпаспорт, в выдаче которого ему отказывали пять лет. Уголовно-исполнительная инспекция тогда же потребовала от Навального не покидать страну, сославшись на то, что он условно осужден по "почтовому делу". Однако позже в Мосгорсуде заявили, что условное осуждение не является препятствием для выезда за рубеж.

7 мая стало известно об отъезде Навального в Барселону.

При этом российские законы действительно не разрешают условно осужденным выезд за границу. Исключение предусмотрено лишь для случаев смерти или тяжелой болезни близкого родственника осужденного.

Вечером в четверг "Медуза" передала со ссылкой на выступление политика в эфире youtube-канала "Навальный live", что для получения загранпаспорта он написал заявление главе администрации президента Антону Вайно. На такой шаг Навальный пошел по совету председателя президентского Совета по правам человека Михаила Федотова.

Кроме того, адвокат Навального подал в ЕСПЧ заявление с просьбой обязать Россию выдать политику паспорт в течение трех дней.

Далее Навальный обратился во многофункциональный центр по месту жительства, и уже на другой день ему выдали паспорт.

"Не знаю, что там происходило внутри, - заметил политик. - Федотов мне помог или Вайно мне помог".

В то же время Навальный заметил, что российские законы предусматривают срочную выдачу загранпаспорта для выезда на лечение.

В июле 2013 года, после первого приговора по делу "Кировлеса", когда Навальному дали пять лет общего режима, политик был взят под стражу в зале суда. Однако уже на другой день его освободили из СИЗО по требованию прокуратуры до вступления приговора в законную силу; в апелляционной инстанции реальный срок был заменен условным. Между тем российское законодательство предусматривает заключение под стражу именно после вынесения приговора судом первой инстанции, а не после вступления решения в силу, как в европейских странах.

Днем 27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией преступник плеснул в лицо Навальному зеленкой с неким химикатом. В результате химического ожога средней степени политик потерял 80 процентов зрения на правом глазу.

Позже оппозиционеры установили, что нападение совершил боевик SERB Александр Петрунько. Другой сербовец, Алексей Кулаков, снимал атаку на видео.

4 мая стало известно, что по факту нападения полиция открыла дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью), которая предусматривает до двух лет колонии. По какой причине дело квалифицировано по 116-й статье, в то время как Навальный получил серьезный ущерб здоровью, не уточнялось.

Комментарии 48 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.05.2017
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