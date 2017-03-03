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новость Россия отказалась принять рекомендованные ЕСПЧ меры против пыток в полиции

03.03.2017
Избитый Денис Выржиковский перед смертью. Фото: openinform.ru
Избитый Денис Выржиковский перед смертью. Фото: openinform.ru
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Правительство России не будет выполнять требования Европейского суда по правам человека по борьбе с пытками в отделах полиции. Об этом говорится в российском ответе на жалобу жительницы Петербурга Татьяны Шмелевой, матери до смерти избитого в полиции Дениса Выржиковского, сообщает РБК.

В сентябре 2016 года ЕСПЧ предложил правительству России пойти на мировую со Шмелевой и принять системные меры против насилия в полиции. Однако заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин, уполномоченный при ЕСПЧ, в своем ответе сообщил, что Россия не примет эти предложения. "Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию", - говорится в документе. При этом Россия признала, что сотрудники полиции нарушили право Выржиковского на жизнь и на человечное обращение.

Меры по борьбе с насилием в полиции перечислены в обращении в ЕСПЧ адвоката правозащитной организации "Зона права" Ильнура Шарапова, представляющего интересы Шмелевой. Среди них - установка камер видеонаблюдения во всех полицейских участках, медосмотры задержанных, разработка строгого регламента по общению полицейских с задержанными. Также предлагается увеличить штаты следователей, которые занимаются должностными преступлениями полицейских.

В 2010 году Выржиковский, задержанный по подозрению к причастности в квартирной краже, был избит до смерти в полицейском участке. Судебный медэксперт Андрей Яромич обнаружил на трупе Выржиковского закрытые переломы головки левой и правой плечевых костей со смещением отломков и разрывом суставной сумки, массивные кровоподтеки с пропитыванием кровью и размятием мягких тканей верхних конечностей, грудной клетки, в подмышечных впадинах, распространяющиеся на нижнюю и среднюю треть шеи, массивный кровоподтек в проекции левого тазобедренного сустава, кровоподтеки и ссадины в области глаз, носа, кистей, на бедрах, коленном суставе, голенях, ягодицах. Эксперт заключил, что кровоподтеки могли образоваться от ударов кулаком и точно не могли появиться "одномоментно при падении тела с высоты собственного роста".

Полицейским дважды выносили обвинительный приговор. В 2014 году четверо оперативников получили от полутора до 5 лет 1 месяца лишения свободы. Двое отделались условными сроками. Однако в 2015 году апелляционная инстанция отменила этот приговор и вернула дело в петербургский главк СКР. Там расследование было приостановлено. Шмелева пыталась обжаловать это решение в суде, но следствие не возобновлено до сих пор.

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03.03.2017

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