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новость Оперативникам, сломавшим задержанному позвоночник, снова дали по пять лет

02.03.2017
Алексея Соколова и Вадима Волкова конвоируют в СИЗО. Фото: pytkam.net
Алексея Соколова и Вадима Волкова конвоируют в СИЗО. Фото: pytkam.net
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Судья Советского райсуда Нижнего Новгорода Ольга Колягина повторно приговорила бывших оперативников угрозыска городского ОП-7 Алексея Соколова и Вадима Волкова, которые сломали позвоночник задержанному Александру Дмитриеву, к пяти годам общего режима. Об этом сообщает Комитет по предотвращению пыток, юристы которого представляли интересы потерпевшего.

Соколов и Волков были признаны виновными по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). После оглашения приговора обоих взяли под стражу в зале суда.

Юрист КППП Сергей Романов, представлявший Дмитриева во время повторного процесса, заявил, что после вступления приговора в силу подаст к осужденным гражданский иск о компенсации потерпевшему морального вреда и материального ущерба.

6 марта 2011 года полицейские незаконно задержали Дмитриева в его собственной квартире по подозрению в краже и доставили в ОП-7. В отделе ему также вменили часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Однако на другой день мировой суд Советского района оправдал Дмитриева по этому делу.

Тем не менее после суда горожанина вновь привезли в ОП-7. Соколов и Волков избивали Дмитриева, а также подвергли его пытке "конверт", которая состоит в том, что человеку, вывернув руки за спину, сковывают их наручниками, связывают ноги ремнем, а затем продевают через руки и ноги веревку и сзади стягивают ее до предела. Во время пытки Соколов сел на спину Дмитриеву, отчего тот почувствовал резкую боль в пояснице.

После этого задержанный написал явку с повинной в краже строительных инструментов, якобы совершенной им вместе со своим знакомым. Однако у знакомого оказалось алиби. Тогда Соколов и Волков вновь жестоко избили Дмитриева руками и ногами, после чего тот переписал явку, оговорив уже себя одного.

Утром 8 марта горожанина отпустили домой. Он вызвал скорую помощь, и врачи срочно госпитализировали его. Медики обнаружили у Дмитриева компрессионный перелом тела 1-го поясничного позвонка, сотрясение мозга, ушиб поясницы, а также ссадины на запястьях. От последствий травм пострадавший не оправился до сих пор - он по-прежнему ограничен в способности передвигаться. Медкомиссия дала ему II группу инвалидности.

13 апреля 2011-го по заявлению Дмитриева завели уголовное дело. Однако 6 октября того же года следователь Советского райотдела СКР Андрей Ротков закрыл расследование "за отсутствием события преступления". Показания пострадавшего Ротков объявил недостоверными, в отличие от показаний Соколова и Волкова, утверждавших, будто Дмитриев после беседы с ними написал явку с повинной, а затем внезапно бросился бежать, но споткнулся на лестнице и упал.

Между тем в апреле 2012 года история Дмитриева стала сюжетом передачи канала "ТВ-центр". После этого дело было возобновлено и передано в региональное управление СКР следователю Евгению Хрокало, который довел расследование до конца. В октябре 2012-го поступило в суд.

Первый приговор по делу вынесла 23 января 2014 года судья Советского райсуда Мария Лазарева. Она дала Соколову и Волкову те же пятилетние сроки в колонии общего режима. Однако 4 марта 2015 года Нижегородский облсуд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Бывших оперативников перевели из СИЗО под домашний арест.

Повторный процесс продолжался почти полтора года - с 9 сентября 2015-го.

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02.03.2017

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