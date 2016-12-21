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В Оренбурге задержан житель башкирского города Нефтекамск Венер Мардамшин, проходящий потерпевшим по делу о пытках в полиции. Об этом сообщает Комитет по предотвращению пыток.

Полицейские из Нефтекамска задержали Мардамшина во вторник в санатории "Строитель", где он проходил реабилитацию после пыток. Больного объявили подозреваемым по делу о ряде преступлений, совершенных 12 ноября 2015 года, и увезли в Нефтекамск для выбора меры пресечения.

Расследование дела, по которому задержан пострадавший, ранее было приостановлено. Возобновили его на основании рапорта оперативников угрозыска, датированного 16 декабря.

При этом лишь четырьмя днями раньше, 12-го числа, следователь Нефтекамского межрайотдела СКР Андрей Нагорнов возбудил дело по факту пыток самого Мардамшина в полиции. Оно квалифицировано по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств). За это преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Есть также пока не подтвержденная информация, что 20 декабря задержали и свидетеля по делу о пытках Мардамшина, который видел пострадавшего в опорном пункте полиции с травмами.

Вечером 10 ноября четверо полицейских схватили Мардамшина возле его дома, надели на голову пакет и, усадив в машину, привезли в наручниках в опорный пункт по адресу ул. Трактовая, 33. Там ему связали веревкой реки и ноги так, что голова оказалась возле ног, и начали избивать резиновой дубинкой и бить током из электрошокера. Пытки продолжались около двух часов. Затем Мардамшина примерно на полчаса подвесили связанного на палке между двумя столами.

Затем от похищенного потребовали сознаться в похищении женщины, совершенном годом ранее. Тот заявил, что к преступлению непричастен. Тогда один из полицейских поинтересовался, не может ли взять вину на себя кто-то из знакомых Мардамшина. "Я ответил, что попробую найти такого человека", - рассказывал пострадавший юристам КППП.

Все время пыток и позднейшего разговора силовики пили спиртное и периодически получали по телефону поздравления с "днем полиции". "Мне тоже предложили выпить, - сообщал Мардамшин в КППП. - Я не отказался, так как хотел снять напряжение и унять боль любым способом. Но после второго стакана водки меня сразу стошнило".

В опорном пункте пострадавший оставался до полудня 11 ноября. Затем туда явился полицейский, не участвовавший в пытках, и предложил написать объяснительную, согласно которой Мардамшина задержали за распитие спиртного и претензий к силовикам он не имеет. Тот написал такую бумагу, после чего его отпустили. "Этот полицейский, - передает слова Мардамшина КППП, - сказал мне, что сотрудники, которые меня пытали, "переборщили" и что им "пора увольняться".

Домой Мардамшину помог добраться знакомый. Он рассказал КППП, что пострадавший находился в "ужасном" состоянии, отметив в частности "синий цвет его зубов и десен".

Жена Мардамшина вызвала скорую, которая доставила его в городскую больницу. Там он находился до 21 ноября, после чего был переведен в Уфу. В общей сложности больной провел в стационаре 27 дней. В числе прочего у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, компрессионный перелом поясничного позвонка, ушибы таза и обеих почек, макрогематурию (наличие крови в моче, определяемое визуально, без помощи анализов), кровоподтеки, ссадины и точечные раны.

"Перед нами - идеальная картина давления на потерпевшего, когда он после своей жалобы на полицейских сразу становится подозреваемым в совершении ряда преступлений годичной давности, - прокомментировал нынешнее задержание Мардамшина представляющий его интересы юрист КППП Евгений Литвинов. - Что касается уголовного дела по факту пыток, прошло девять дней с его возбуждения, однако не допрошен ни сам Венер, ни его супруга, не проведены опознания, в деле нет подозреваемых, в отношении заявителя следователем не было предпринято никаких мер, чтобы оградить его от возможного преследования".

Литвинов добавил, что будет настаивать на передаче дела о пытках из Нефтекамского межрайотдела СКР в отдел по расследованию особо важных дел башкирского главка ведомства.