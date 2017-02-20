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Также: Россия, Наука, Общество, Антисемитизм, Политика, Ксенофобия

новость Умер академик РАН Игорь Шафаревич‍

20.02.2017
Игорь Шафаревич. Кадр "Вестей"
Игорь Шафаревич. Кадр "Вестей"
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На 94-м году жизни умер советский и российский математик, академик РАН Игорь Шафаревич. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на друзей ученого. Они уточнили, что Шафаревич умер утром в воскресенье, 19 февраля.

Шафаревич родился 3 июня 1923 года в Житомире. В 1940 году он окончил механико-математический факультет МГУ. В 1946 году, после защиты докторской диссертации, начал работу в Математическом институте имени В.А.Стеклова.

Основные труды ученого посвящены алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии. Шафаревич нашел самый общий закон взаимности степенных вычетов в полях алгебраических чисел, что явилось в известной мере завершающим этапом 150-летней истории арифметических законов взаимности, восходящей к Эйлеру и Гауссу. Математик внес фундаментальный вклад в развитие теории Галуа.

Шафаревич известен не только как ученый, но и как публицист, общественный деятель и автор историко-философских публикаций. С конца 1960-х годов он принимал участие в общественной деятельности: писал заявления и проводил пресс-конференции в защиту Русской православной церкви, вместе с Андреем Сахаровым боролся против использования психиатрии как средства политических репрессий. В 1968 году подписал "письмо 99" на имя министра здравоохранения СССР и генерального прокурора СССР в защиту насильственно помещенного в московскую психиатрическую больницу математика А.С. Есенина-Вольпина.

В 1974 году Шафаревич участвовал вместе с Александром Солженицыным в издании публицистического сборника "Из-под глыб", написав для него три статьи: "Социализм", "Обособление или сближение?" и "Есть ли у России будущее?". После издания сборника дал пресс-конференцию иностранным корреспондентам в Москве. В 1975 году был уволен из МГУ.

В 1982 году Шафаревич опубликовал за рубежом и в самиздате эссе "Русофобия", в котором выступил с откровенно антисемитских позиций. В 1992 году более 400 математиков опубликовали в Notices of the American Mathematical Society открытое коллективное обращение к Шафаревичу с просьбой пересмотреть позицию, изложенную в "Русофобии". 16 июля 1992 года Национальная академия наук США обратилась к ученому с просьбой добровольно отказаться от членства в ней. Совет Американского математического общества также выпустил специальное заявление, в котором выразил свое осуждение "антисемитских работ И.Р. Шафаревича". В 2003 году Шафаревич сам вышел из состава НАН США.

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20.02.2017

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