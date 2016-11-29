Реклама

В Москве на 85-м году жизни умер историк, культуролог, публицист Леонид Баткин. Об этом сообщили его коллеги и знакомые.

Баткин - один из крупнейших в мире специалистов по культуре Возрождения, исследователь поэзии Данте и Петрарки, художественного и научного творчества Леонардо да Винчи. Действительный член Американской академии по изучению Возрождения. В 1989 году Совет министров Италии присудил Баткину за книгу о да Винчи премию по культуре.

После окончания в 1955 году Харьковского госуниверситета Баткин преподавал в Харьковском институте искусств. В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1967 году Баткина уволили за "грубые идеологические ошибки", в том числе за "пропаганду чистого искусства и формализма".

С 1968 года работал в Институте всеобщей истории АН СССР. В советское время ему не давали защитить докторскую диссертацию. Степень доктора Баткину присвоили в 1992 году по совокупности работ на тему "Итальянское возрождение как исторический тип культуры". С 1992 года Баткин работал главным научный сотрудником Института высших гуманитарных исследований РГГУ.

В 1979 году Баткин стал участником самиздатского литературного альманаха "Метрополь".

Баткин, один из старейших исследователей социально-политических процессов в России, много работал как публицист. Некоторые его статьи опубликованы на "Гранях". В 1988 - 1991 годах Баткин был одним из руководителей клуба "Московская Трибуна". В 1990 - 1992 годах участвовал в деятельности движения "Демократическая Россия". Баткин - составитель сборника "Конституционные идеи Андрея Сахарова", изданного в 1991 году.

В марте 2003 года Баткин поставил подпись под обращением деятелей науки "Остановим чеченскую войну вместе". В мае 2010 года подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".