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новость Их пора валить

Российский МИД предостерег Польшу от расширения запрета на пропаганду коммунизма
24.12.2016
МИД. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
МИД. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
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Расширение польского закона о запрете пропаганды "коммунизма или другого тоталитарного строя" могут еще больше осложнить отношения Москвы и Варшавы. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИДа.

"Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя". Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях", - отмечается в документе.

Российский МИД выступил с таким заявлением в связи с демонтажем в польском городе Ланьцут памятника благодарности советским солдатам. "Решение избавиться от этого мемориального объекта принималось явочным порядком. Никаких консультаций с российской стороной, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось. Речь идет об очередном акте демонстративного цинизма. , - отмечают в МИДе. - Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории".

В мае президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунизма или другого тоталитарного режима в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. Такие названия "не могут увековечивать людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный режим, или пропагандировать такой режим иным способом", говорилось в пояснительной записке к закону. Под пропагандирующими коммунизм закон предписывает понимать названия, которые "символизируют репрессивную, авторитарную и несуверенную систему власти в Польше в 1944-1989 годах".

Однако новые нормы не распространялись на памятники, обелиски и мемориальные доски.

31 марта президент Института национальной памяти Лукаш Каминский заявил, что власти Польши намерены снести около 500 советских памятников по всей стране. По его словам, символизировавшие "господство коммунистической системы над Польшей" советские памятники должны быть перенесены в музеи.

"Их сохранение является последствием незавершения в Польше перемен начала 90-х. Это было фатальной ошибкой, которая много лет является поводом, используемым в пропаганде и провокациях против нашей родины", - сказал Каминьский. При этом он подчеркнул, что о памятниках на месте советских воинских захоронений государство продолжит заботиться.

Глава института предположил, что Москва будет протестовать против этих действий. "Дипломатическая служба Кремля реагирует очень бурно каждый раз, когда в Польше ликвидируется памятник, посвященный Советской армии", - пояснил он. При этом Каминский добавил, что МИД страны будет постоянно информироваться о сносе монументов.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
24.12.2016
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Илья Мильштейн

Резолюционная ситуация

Илья Мильштейн, 23.09.2009

Резолюция польского Сейма, посвященная "агрессии Советского Союза против Польши 17 сентября 1939 года", принималась в обстановке скандала и несомненно вызовет новый скандал. Как минимум в отношениях между Москвой и Варшавой. Впрочем, в тексте документа говорится и о том, что "польскую судьбу разделили многие другие народы Центральной и Восточной Европы", так что география новых исторических разборок может оказаться довольно широкой.

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