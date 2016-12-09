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Также: Россия, История, Общество, Политика | Персоны: Сергей Михалков, Борис Ельцин, Валентина Матвиенко

новость Михалков попросил скорректировать "разрушительную программу" "Ельцин Центра"

09.12.2016
Никита Михалков. Фото Ruskino.Ru
Никита Михалков. Фото Ruskino.Ru
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Кинорежиссер Никита Михалков предложил изменить характер деятельности екатеринбургского "Ельцин Центра". Как сообщает Интерфакс, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний, посвященных теме реализации стратегии государственной культурной политики до 2030 года.

"В Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей", - сказал Михалков.

По его словам, в "Ельцин Центре" "на высочайшем технологическом уровне реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России".

"Разговор идет не о том, чтобы закрыть центр, а чтобы скорректировать эту программу. Она разрушительна", - подчеркнул Михалков.

"Не может быть культуры без объективного понимания истории. Это нереально", - добавил он.

Михалков обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой обратить внимание на эту проблему. "Это нельзя пускать на самотек, потом будет поздно", - сказал он. "Мы вас услышали", - ответила ему Матвиенко.

"Ельцин Центр" был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На его открытии присутствовал президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также известные политики и деятели культуры.

В феврале 2016 года Михалков призвал признать политическую деятельность Михаила Горбачева и Бориса Ельцина преступной на государственном уровне. "Они совершили реальное преступление. Вольно-невольно, руководствуясь амбициями-не амбициями, сейчас не об этом речь. Их свершения привели к развалу нашей страны! И это самая великая геополитическая катастрофа, случившаяся за это столетие", - сказал Михалков.

При этом, еще в апреле 2007 года, говоря о смерти Ельцина, Михалков назвал его "сильной, масштабной и цельной личностью".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
09.12.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 19.02.2016
в блоге Михалков и Булгарин
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Сумасшедший в свою пользу

Илья Мильштейн, 20.02.2016

Теперь список смутьянов в голове Никиты Михалкова пополнился именами Горбачева и Ельцина. Если же мы доживем до того дня, когда уйдет Владимир Владимирович и новая власть осудит ушедшего, то и Михалков не станет молчать. Может, опять призовет на государственном, понимаете ли, уровне осудить преступную клику Путина.

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