Реклама

Кинорежиссер Никита Михалков предложил изменить характер деятельности екатеринбургского "Ельцин Центра". Как сообщает Интерфакс, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний, посвященных теме реализации стратегии государственной культурной политики до 2030 года.

"В Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей", - сказал Михалков.

По его словам, в "Ельцин Центре" "на высочайшем технологическом уровне реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России".

"Разговор идет не о том, чтобы закрыть центр, а чтобы скорректировать эту программу. Она разрушительна", - подчеркнул Михалков.

"Не может быть культуры без объективного понимания истории. Это нереально", - добавил он.

Михалков обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой обратить внимание на эту проблему. "Это нельзя пускать на самотек, потом будет поздно", - сказал он. "Мы вас услышали", - ответила ему Матвиенко.

"Ельцин Центр" был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На его открытии присутствовал президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также известные политики и деятели культуры.

В феврале 2016 года Михалков призвал признать политическую деятельность Михаила Горбачева и Бориса Ельцина преступной на государственном уровне. "Они совершили реальное преступление. Вольно-невольно, руководствуясь амбициями-не амбициями, сейчас не об этом речь. Их свершения привели к развалу нашей страны! И это самая великая геополитическая катастрофа, случившаяся за это столетие", - сказал Михалков.

При этом, еще в апреле 2007 года, говоря о смерти Ельцина, Михалков назвал его "сильной, масштабной и цельной личностью".