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На юге Украины стартовали и "идут полным ходом" учения с ракетными стрельбами. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник пресс-центра украинского Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский.

"Уже начались стрельбы. Все идет по плану. Никакой реакции от России нет. Украинские военные готовы к любому варианту развития событий", - отметил он Крыжановский.

По словам Крыжановского, "к учениям будут привлечены экипажи боевых транспортных самолетов воздушных сил ВСУ, подразделения зенитных ракет, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВСУ". Также будут задействованы зенитные ракетные комплексы С-300.

Руководитель пресс-центра пояснил, что "Украина ничего не нарушает". По его словам, стрельбы проходят на расстоянии не менее 30 километров от воздушного пространства Крыма.

Источник РИА "Новости" в силовых структурах аннексированного Крыма отметил, что корабли Черноморского флота России уже заняли позиции недалеко от западного побережья полуострова. Их задачей является обеспечение противовоздушной обороны Крыма, пояснил собеседник агентства.

"Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", - добавил источник.

Ранее Россия заявила, что будет сбивать украинские ракеты в случае, если они будут запущены в зонах около Крыма. Соответствующее предупреждение Министерства обороны было опубликовано в системе оповещения пилотов и аэронавигационной информации NOTAM.

Предупреждение российского ведомства, отмечается в документе, было получено "в ответ на украинские NOTAM" об установлении запретных зон в "зоне полетной информации Симферополь" и "зоне полетной информации Одесса". Ранее Украина уведомила о проведении ракетных стрельб 1 и 2 декабря.

В ответе Минобороны России отмечается, что в случае обнаружения запущенных ракет в указанном районе они "будут уничтожены силами воздушной обороны Вооруженных сил". "Если ракеты будут представлять угрозу российским объектам, то "будет нанесен ответный удар для уничтожения средств их запуска", отмечается в NOTAM.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил "Ведомостям", что переданная Украине нота действительно содержит указание на то, что Россия будет сбивать украинские ракеты во время стрельб 1 и 2 декабря, в случае, если от них будет исходить опасность.