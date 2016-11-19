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новость Посылал по матери

Transparency International обвиняет вице-мэра Москвы Хуснуллина в коррупции
19.11.2016
Марат Хуснуллин. Фото: mos.ru
Марат Хуснуллин. Фото: mos.ru
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Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, работавший ранее в Татарстане, пробивал заключение госконтрактов с компаниями, которые через офшоры принадлежали его матери. Об этом сообщает российское отделение антикоррупционной организации Transparency International.

С 2001 по 2010 год Хуснуллин возглавлял Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Как выяснили в TI, к 2007 году основные строительные компании республики "Татсельжилкомхоз", "Водоканалсервис", "Татстрой" перешли под контроль компании "Авердикс". Она находилась в собственности лондонской фирмы Averdo Property Management Limited, возглавляемой гражданкой Великобритании Розой Хуснуллиной 1944 года рождения.

В учредительных документах британской фирмы указано, что Хуснуллина зарегистрирована в доме в Казани, который до 2011 года принадлежал Марату Хуснуллину. "Учитывая дату рождения и адрес регистрации госпожи Хуснуллиной, мы считаем, что она является матерью Марата Хуснуллина", - говорится в сообщении TI.

Работа чиновника с фирмами, подконтрольными его родственникам, представляет собой конфликт интересов, отмечают в TI. Хуснуллин должен был уведомить свое начальство об этом обстоятельстве. Было ли это сделано, неизвестно. В TI подготовили заявление в прокуратуру с требованием проверки этих фактов.

Незадолго до перевода Хуснуллина в Москву его мать покинула пост директора Averdo Property Management Limited. Фирму возглавил Эндрю Морей Стюарт. Этот гражданин Великобритании, как утверждали адвокаты Hermitage Capital Management , выступал в качестве номинального директора и собственника компаний в схеме отмывания денег, которую раскрыл погибший в СИЗО юрист Сергей Магнитский.

В августе 2016 года Transparency International опубликовала расследование о деятельности Хуснуллина на посту вице-мэра Москвы. В нем сообщалось, что строительство жилого комплекса "Тимирязев парк" рядом с парком Дубки стало возможным из-за того, что один из учредителей ЖК был родственником советника Хуснуллина. Московские власти и сам Хуснуллин никак не прокомментировли расследование.

В ноябре 2010 года мэр Москвы Сергей Собянин назначил Хуснуллина своим заместителем и руководителем департамента городского строительства.

В 2013 году Хуснуллин заявил, что возводить в Москве доступное жилье не нужно. "Стратегически неправильно строить в Москве доступное жилье, и это невозможно, даже если мы этого захотим", - сказал он. Вице-мэр пояснил, что если стоимость квадратного метра благодаря постройке такого жилья снизится до 2-3 тысяч долларов, то квартиры многих москвичей упадут в цене, а в столицу приедут еще 5 миллионов человек. "У нас сегодня стоимость жилья являются ограничивающим фактором миграции в Москву", - заметил Хуснуллин.

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19.11.2016

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