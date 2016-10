Противостояние России и США – "жизненный факт". Об этом в интервью Financial Times заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший глава кремлевской администрации Сергей Иванов.

