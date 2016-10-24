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Также: Россия, США, Президент, Российско-американские отношения, Политика, Мир | Персоны: Сергей Иванов

новость Иванов: Новая холодная война - "жизненный факт"

24.10.2016
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
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Противостояние России и США – "жизненный факт". Об этом в интервью Financial Times заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший глава кремлевской администрации Сергей Иванов.

"Когда мы говорим о ядерном оружии и гипотетической возможности третьей мировой войны, я полагаю, все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны. Но если мы говорим о холодной войне, информационной войне, пропагандистской войне, то это жизненный факт. Мы видим это каждый день", - заявил Иванов.

При этом, по его словам, Москва рассчитывает перевернуть страницу в отношениях с Вашингтоном, хотя руководство России оскорбила антироссийская риторика в ходе предвыборной кампании в США. При этом экс-глава президентской администрации опроверг заявления о том, что Россия якобы стояла за хакерской атакой на Демократическую партию США.

Вашингтон, отметил чиновник, пока не предоставил никаких конкретных доказательств причастности Росси к атакам. Пока этого не будет сделано, подобные обвинения стоит рассматривать как пустые заявления и пропаганду, добавил Иванов.

Также он опроверг предположения о том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп является более предпочтительной для Кремля фигурой, нежели кандидат от демократов Хиллари Клинтон. По словам Иванова, это "абсолютная неправда".

12 августа Владимир Путин своим указом освободил Сергея Иванова от должности руководителя администрации президента. Другим указом Иванов был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Администрацию президента возглавил Антон Вайно, ранее занимавший должность замглавы администрации.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
24.10.2016

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