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МЧС планирует провести всероссийские учения по гражданской обороне с участием более чем 40 миллионов человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора департамента гражданской обороны министерства Олега Мануйло.

Учения назначены на 4-7 октября. В них будут задействованы свыше 200 тысяч спасателей, около 50 тысяч единиц техники и нештатные аварийно-спасательные формирования. К учениям привлекут центральные, региональные и местные органы власти, а также организации.

Предполагается отработать оповещение и сбор центральных главков министерств и ведомств, региональных и муниципальных властных структур. Также в планах - отработка эвакуации, выдачи средств индивидуальной защиты и развертывания санитарно-обмывочных пунктов.

Планируется привести в готовность защитные сооружения ГО. На местах будут проверены системы экстренного оповещения жителей о чрезвычайной ситуации или угрозе таковой.

Также МЧС намерено проинспектировать некоторые из подведомственных медучреждений на предмет качества оказываемой медицинской помощи.