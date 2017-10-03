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У сочинского черкесского активиста Руслана Гвашева, который с 11 сентября ведет голодовку протеста, а с 14-го голодает всухую, диагностирован инсульт. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Диагноз поставил врач-кардиолог, живущий в одном с Гвашевым ауле Большой Кичмай в черте Сочи. Он наблюдает за здоровьем 67-летнего активиста во время голодовки.

Вследствие инсульта, рассказал медик, у голодающего развился правосторонний гемипарез, то есть неполный паралич правых руки и ноги. "Это лечится, но Руслан отказывается от любой помощи", - заметил кардиолог.

Между тем, предостерег он, дальнейшее промедление с лечением может повлечь тяжелые расстройства психики, речи и движения.

Врач отметил, что инсульт у Гвашева случился еще 29 сентября. Именно тогда Наталья Гвашева, жена активиста, сообщила о резком ухудшении его здоровья, пояснив, что голодающий уже не встает с постели и не разговаривает.

В понедельник супруга активиста рассказала, что рассудок у мужа остается ясным, а с членами семьи он общается посредством записок. От любой медицинской помощи Гвашев по-прежнему отказывается. При этом он продолжает курить: традиционные правила голодовки не запрещают курения.

Гвашев протестует против неправосудного решения о штрафе за проведение молебна 21 мая в День памяти адыгов, а также в целом против несправедливостей, совершаемых властями в отношении его народа.

Традиционный ежегодный молебен прошел у священного для адыгов Тюльпанового дерева в поселке Головинка (Шэхап). Он собрал около 300 человек из разных городов России. Гвашев прочел дуа (молитва в свободной форме) на адыгском языке и произнес небольшую речь.

Полицейские и оперативники ФСБ, наблюдавшие за собранием, не предъявили активисту никаких претензий. Однако 10 дней спустя, 31 мая, Гвашеву сообщили, что на него оформлен протокол.

2 июня Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей. На заседание Гвашева доставили принудительно в состоянии гипертонического криза. При этом активисту, у которого ампутирована нога, пришлось самостоятельно подниматься по лестнице на верхний этаж: в здании суда не предусмотрено приспособлений для инвалидов.

В ходе слушаний Гвашеву стало плохо. Врачи, прибывшие на скорой, настаивали на срочной госпитализации активиста, однако судья отказалась переносить заседание.

Однако 2 августа Краснодарский крайсуд отменил постановление о штрафе из-за множественных нарушений и вернул протокол на повторное рассмотрение. Активист лично явился на слушания, несмотря на то что в июле перенес инфаркт и операцию на сердце.

Тем не менее 30 августа Лазаревский райсуд вновь оштрафовал Гвашева на ту же сумму. При этом судья нарушил право активиста на защиту, назначив ему государственного адвоката взамен находившейся в отъезде Марины Дубровиной, хотя та своевременно уведомила суд о своем отсутствии и попросила отложить слушания.

Участковый из Головинки, сфабриковавший протокол на активиста, признался на слушаниях 30 августа, что правонарушения привлекаемый не совершал, а оформить протокол ему приказали начальник и куратор из ФСБ. Однако судья это свидетельство проигнорировал.

Рассмотрение новых апелляционных жалоб, поданных как самим активистом, так и Дубровиной, назначено на 5 октября; начало слушаний в 15 часов. В случае неблагоприятного решения Гвашев намерен обратиться в ЕСПЧ. Сочувствующие уже ведут для него сбор средств на оплату работы адвоката в Страсбургском суде.

В поддержку голодающего выступали активисты как в России, так и за ее пределами, в том числе в США, Турции и не признанной мировым сообществом Абхазии.

Между тем 21 сентября мэр Сочи Анатолий Пахомов объявил о намерении застроить участок вокруг Тюльпанового дерева. В черкесской среде эти планы назвали неприемлемыми.