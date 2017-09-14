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Сочинский черкесский активист Руслан Гвашев, с понедельника ведущий бессрочную голодовку протеста, ужесточил ее режим, отказавшись также от воды и жизненно важных лекарств, назначенных ему после недавней операции на сердце. Об этом в среду вечером написал "Кавказский узел" со ссылкой на самого активиста.

"Я решил, что своей смертью докажу, насколько важен для адыгэ молебен в день памяти безвинно убиенных черкесов, - сообщил 67-летний Гвашев. - О голодовке я объявил официально Совету старейшин. Я не намерен отступать от своих слов".

Активист также рассказал, что отказывается от наблюдения медиками.

"Буду держать голодовку до тех пор, пока с меня не снимут обвинения", - заверил он.

Гвашев протестует против неправосудного решения о штрафе за проведение молебна в День памяти адыгов, а также в целом против несправедливостей, совершаемых властями в отношении его народа.

Во вторник адвокат активиста Марина Дубровина рассказала, что была категорически против акции своего клиента, но переубедить его не смогла. В свою очередь, директор Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков сообщил, что черкесские активисты готовят обращение к председателю Краснодарского крайсуда Александру Чернову с просьбой обеспечить объективное рассмотрение апелляционных жалоб, поданным самим Гвашевым и Дубровиной.

21 мая 1864 года в урочище Кбаада (нынешняя Красная Поляна в черте Сочи) последний черкесский отряд капитулировал перед русскими. Этот день считается датой окончания Кавказской войны 1817-1864 годов. Между тем для черкесов (адыгов) русское завоевание повлекло катастрофические последствия - огромный процент местных жителей был изгнан со своих земель в Турцию. В начале 1990-х годов сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Адыгее действия завоевателей были официально объявлены геноцидом. Из иностранных государств геноцид черкесов признан Грузией. Годовщину капитуляции в Кбааде черкесы отмечают как День памяти.

В нынешнем году на День памяти адыгов в сочинском микрорайоне Головинка (Шэхап) традиционно собрались около 300 человек из разных городов России. Гвашев прочел дуа (молитва в свободной форме) на адыгском языке и произнес небольшую речь.

Полицейские и оперативники ФСБ, наблюдавшие за акцией, не предъявили активисту никаких претензий. Однако 10 дней спустя, 31 мая, Гвашеву сообщили, что на него оформлен протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия порядка его проведения).

2 июня Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей. На заседание Гвашева доставили принудительно в состоянии гипертонического криза. При этом активисту, у которого ампутирована нога, пришлось самостоятельно подниматься по лестнице на верхний этаж: в здании суда не предусмотрено приспособлений для инвалидов.

В ходе слушаний Гвашеву стало плохо. Врачи, прибывшие на скорой, настаивали на срочной госпитализации активиста, однако судья отказалась переносить заседание.

Однако 2 августа Краснодарский крайсуд отменил постановление о штрафе из-за множественных нарушений и вернул протокол на повторное рассмотрение. Активист лично явился на слушания, несмотря на то что в июле перенес инфаркт и операцию на сердце.

Тем не менее 30 августа Лазаревский райсуд вновь постановил оштрафовать Гвашева на те же 10 тысяч рублей. Адвокат Дубровина находилась в отъезде; она своевременно уведомила судью об этом и попросила отложить слушания. Однако ее ходатайство на заседании было отклонено - судья предоставил Гвашеву адвоката по назначению и дал защитнику 15 минут на ознакомление с делом. При этом, пообщавшись по телефону с Дубровиной, назначенный адвокат заявил, что отказывается представлять интересы активиста, поскольку у того уже есть адвокат, и прямо обвинил судью в нарушении права на защиту.

Помимо самого Гвашева на слушаниях выступил участковый из Головинки, сфабриковавший протокол на активиста. Он признался, что правонарушения привлекаемый не совершал, а оформить протокол ему приказали начальник и куратор из ФСБ.

Однако судья все эти доводы проигнорировал.

Ранее адвокат Дубровина рассказала, что в случае неблагоприятного решения по апелляционной жалобы ее клиент намерен обратиться в ЕСПЧ. Черкесские активисты уже начали сбор средств для Гвашева на оплату работы юриста в Страсбургском суде.