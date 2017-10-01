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новость Состояние голодающего активиста Гвашева резко ухудшилось

01.10.2017
Руслан Гвашев. Фото: aheku.org
Руслан Гвашев. Фото: aheku.org
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Состояние сочинского черкесского активиста Руслана Гвашева, который с 11 сентября ведет голодовку протеста, а с 14-го голодает всухую, 29-го числа резко ухудшилось. Об этом тогда же сообщил "Кавказский узел" со ссылкой на Наталью Гвашеву, жену активиста.

67-летний Гвашев уже не встает с постели и не может разговаривать.

При этом от любой медицинской помощи активист отказывается. Наталья Гвашева убеждала мужа согласиться на инъекции витаминов или по крайней мере пить воду с сахаром, но он все ее просьбы отверг. От жизненно важных лекарств, назначенных ему после недавней операции на сердце, Гвашев отказался тогда же, когда и от воды, - 14 сентября.

Рассмотрение апелляционной жалобы на неправосудное решение о штрафе, против которого и протестует Гвашев, назначено в Краснодарском крайсуде на 5 октября, начало слушаний в 15 часов. "Но я, если честно, не знаю, доживет он до этого дня или нет", - заметила жена активиста.

Гвашев оштрафован на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за молебен, устроенный им 21 мая, в День памяти адыгов, в сочинском микрорайоне Головинка (Шэхап).

21 мая 1864 года в урочище Кбаада (нынешняя Красная Поляна в черте Сочи) последний черкесский отряд капитулировал перед русскими. Этот день считается датой окончания Кавказской войны 1817-1864 годов. Между тем для черкесов (адыгов) русское завоевание повлекло катастрофические последствия - огромный процент местных жителей был изгнан со своих земель в Турцию. В начале 1990-х годов сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Адыгее действия завоевателей были официально объявлены геноцидом. Из иностранных государств геноцид черкесов признан Грузией. Годовщину капитуляции в Кбааде черкесы отмечают как День памяти.

В нынешнем году в Головинке традиционно собрались около 300 человек из разных городов России. Гвашев прочел дуа (молитва в свободной форме) на адыгском языке и произнес небольшую речь.

Полицейские и оперативники ФСБ, наблюдавшие за акцией, не предъявили активисту никаких претензий. Однако 10 дней спустя, 31 мая, Гвашеву сообщили, что на него оформлен протокол.

2 июня Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей. На заседание Гвашева доставили принудительно в состоянии гипертонического криза. При этом активисту, у которого ампутирована нога, пришлось самостоятельно подниматься по лестнице на верхний этаж: в здании суда не предусмотрено приспособлений для инвалидов.

В ходе слушаний Гвашеву стало плохо. Врачи, прибывшие на скорой, настаивали на срочной госпитализации активиста, однако судья отказалась переносить заседание.

Однако 2 августа Краснодарский крайсуд отменил постановление о штрафе из-за множественных нарушений и вернул протокол на повторное рассмотрение. Активист лично явился на слушания, несмотря на то что в июле перенес инфаркт и операцию на сердце.

Тем не менее 30 августа Лазаревский райсуд вновь постановил оштрафовать Гвашева на ту же сумму. Адвокат активиста Марина Дубровина находилась в отъезде; она своевременно уведомила судью об этом и попросила отложить слушания. Однако ее ходатайство на заседании было отклонено - судья предоставил Гвашеву адвоката по назначению и дал защитнику 15 минут на ознакомление с делом. При этом, пообщавшись по телефону с Дубровиной, назначенный адвокат заявил, что отказывается представлять интересы активиста, поскольку у того уже есть адвокат, и прямо обвинил судью в нарушении права на защиту.

Помимо самого Гвашева на слушаниях выступил участковый из Головинки, сфабриковавший протокол на активиста. Он признался, что правонарушения привлекаемый не совершал, а оформить протокол ему приказали начальник и куратор из ФСБ.

Однако судья все эти доводы проигнорировал.

Ранее адвокат Дубровина рассказала, что в случае неблагоприятного решения по апелляционной жалобы ее клиент намерен обратиться в ЕСПЧ. Черкесские активисты ведут сбор средств для Гвашева на оплату работы юриста в Страсбургском суде.

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01.10.2017
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