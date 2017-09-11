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новость Черкесский активист Гвашев объявил голодовку

11.09.2017
Руслан Гвашев. Фото: aheku.org
Руслан Гвашев. Фото: aheku.org
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Сочинский черкесский активист Руслан Гвашев объявил бессрочную голодовку в знак протеста против неправосудного решения о штрафе за проведение молебна в День памяти адыгов, а также в целом против несправедливостей, совершаемых властями в отношении его народа. Об этом 67-летний Гвашев сообщил на своей ФБ-странице.

21 мая 1864 года в урочище Кбаада (нынешняя Красная Поляна в черте Сочи) последний черкесский отряд капитулировал перед русскими. Этот день считается датой окончания Кавказской войны 1817-1864 годов. Между тем для черкесов (адыгов) русское завоевание повлекло катастрофические последствия - огромный процент местных жителей был изгнан со своих земель в Турцию. В начале 1990-х годов сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Адыгее действия завоевателей были официально объявлены геноцидом. Из иностранных государств геноцид черкесов признан Грузией. Годовщину капитуляции в Кбааде черкесы отмечают как День памяти.

В нынешнем году на День памяти адыгов в сочинском микрорайоне Головинка (Шэхап) традиционно собрались около 300 человек из разных городов России. Гвашев прочел дуа (молитва в свободной форме) на адыгском языке и произнес небольшую речь.

Полицейские и оперативники ФСБ, наблюдавшие за акцией, не предъявили активисту никаких претензий. Однако 10 дней спустя, 31 мая, Гвашеву сообщили, что на него оформлен протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия порядка его проведения).

2 июня Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей. На заседание Гвашева доставили принудительно в состоянии гипертонического криза. При этом активисту, у которого ампутирована нога, пришлось самостоятельно подниматься по лестнице на верхний этаж: в здании суда не предусмотрено приспособлений для инвалидов.

В ходе слушаний Гвашеву стало плохо. Врачи, прибывшие на скорой, настаивали на срочной госпитализации активиста, однако судья отказалась переносить заседание.

Однако 2 августа Краснодарский крайсуд отменил постановление о штрафе из-за множественных нарушений и вернул протокол на повторное рассмотрение. Активист лично явился на слушания, несмотря на то что в июле перенес инфаркт и операцию на сердце.

Тем не менее 30 августа Лазаревский райсуд вновь постановил оштрафовать Гвашева на те же 10 тысяч рублей. Адвокат активиста Марина Дубровина находилась в отъезде; она своевременно уведомила судью об этом и попросила отложить слушания. Однако ее ходатайство на заседании было отклонено - судья предоставил Гвашеву адвоката по назначению и дал защитнику 15 минут на ознакомление с делом. При этом, пообщавшись по телефону с Дубровиной, назначенный адвокат заявил, что отказывается представлять интересы активиста, поскольку у того уже есть адвокат, и прямо обвинил судью в нарушении права на защиту.

Помимо самого Гвашева на слушаниях выступил участковый из Головинки, сфабриковавший протокол на активиста. Он признался, что правонарушения привлекаемый не совершал, а оформить протокол ему приказали начальник и куратор из ФСБ.

Однако судья все эти доводы проигнорировал.

Как передает "Кавказский узел", повторное решение о штрафе также обжаловано. Адвокат Дубровина рассказала, что в случае неблагоприятного решения по апелляционной жалобы ее клиент намерен обратиться в ЕСПЧ.

Гвашев стоял у истоков черкесского национального движения. В 1988 году он возглавил инициативную группу по созданию Хасэ шапсугов Причерноморья (шапсуги - один из черкесских субэтносов; хасэ - совет), а в 1989-м участвовал в организации Конфедерации горских народов Кавказа.

В 1992-1993 годах участвовал в грузино-абхазской войне на стороне сепаратистов. Имеет звание полковника абхазской армии; награжден медалью "За отвагу".

Соавтор первой Конституции Адыгеи, принятой в 1995 году.

В том же году был арестован на 10 суток в Нальчике за проведение митингов против войны в Чечне. Держал голодовку.

Занимал ряд постов в структурах национального и общекавказского движения. В 1993-1995-м - и.о. президента Конфедерации горских народов Кавказа. В 2011-2013-м - председатель Совета старейшин адыгов-шапсугов Причерноморья.

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11.09.2017
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