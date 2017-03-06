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новость В Светогорске задержали участников "гей-тура" из Петербурга

06.03.2017
Участники "гей-тура" в Светогорске. Источник: 47news.ru
Участники "гей-тура" в Светогорске. Источник: 47news.ru
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В городе Светогорске Ленинградской области, находящемся в приграничной зоне с Финляндией, были задержаны участники "гей-тура" из Петербурга. Об этом сообщает "Медиазона".

Как передавало 47news.Ru, с середины февраля в одной из булочных города продавались леденцы в виде мужского полового члена. "Причем лежат на самой обычной полке, среди прочих кондитерских изделий, очевидно нарушая законы и нормы морали", - отмечало издание.

28 февраля редакция обратилась за комментарием к мэру города Сергею Давыдову, бывшему военкому Выборского района Ленобласти, и тот пообещал разобраться в ситуации. На другой день Давыдов объявил 15-тысячный Светогорск городом, в котором "не было, нет и не будет ни одного гея". "Они не пройдут даже с Запада", - заверил мэр.

После этого активисты Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие и решили провести "гей-тур" в Светогорск. В город выехали семь человек, включая фотографа Давида Френкеля и журналистку Евгению Зобнину.

Двух участников акции - Бориса Канакова и Андрея Потапова - высадили из автобуса на КПП. Как поясняло ОВД-Инфо, причиной стало отсутствие виз, без которых посещение пограничной зоны невозможно. Остальных пропустили в город.

"Маленький шаг для гея - большой шаг для ЛГБТ-сообщества, - заметил на своей ФБ-странице активист Алексей Назаров. - Глава администрации Сергей Давыдов с хлебом-солью не встречает, да и ладно. Мы сами будем открывать для себя город и рассказывать остальным".

Однако далее участников акции задержала ФСБ. Всех доставили в городской отдел спецслужбы и заставили выключить мобильники. По информации Потапова, не попавшего в Светогорск, активисты задали в магазине вопрос о леденцах в виде члена, а оперативники ФСБ интересовались у задержанных, не собирались ли они проникнуть в детский сад.

К задержанным выехал петербургский правозащитник Динар Идрисов.

Между тем мэр города Давыдов заявил 47news.Ru, что активистов задержали за нарушение приграничного режима, за то что они отправились гулять по городу, вместо того чтобы проследовать к границе. По состоянию на 14:10 понедельника, заверил чиновник, всех задержанных уже выдворили из города.

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06.03.2017

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