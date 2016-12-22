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В Краснодаре задержан оппозиционный активист Алексей Кнедляковский. Об этом сообщила в твиттере его жена - художница Лусинэ Джанян. Двое полицейских оперативников встретили оппозиционера у подъезда, усадили в машину и заявили, что отвезут его в ОП "Прикубанский".

Как передает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Александра Попкова, Кнедляковский подозревается в причастности к акции 20 декабря, в "день чекиста". Тогда неизвестные прикрепили к постаменту памятника Дзержинскому деревянное распятие.

Попков также сообщил, что в среду силовики уже пытались попасть в квартиру оппозиционера.

Вечером 21 декабря полицейские явились также домой к другому активисту - Виктору Чирикову. Силовики убеждали оппозиционера проехать с ними в отдел, уверяя, будто камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Чириков вместе с еще одним гражданином вешал крест на постамент, и что второй участник акции якобы уже был опрошен и во всем признался.

"Голос Кубани" сообщает, что разговор продолжался около получаса. Оперативники, в частности, ссылались на некий приказ генерала и на то, что акция получила широкое освещение в СМИ.

Однако Чириков наотрез отказался ехать с полицейскими.

Заявления силовиков о данных видеокамер и полученном признании активист расценил как блеф.

Распятие на памятнике Дзержинскому, находящемуся на пересечении улицы его имени с шоссе Нефтяников, появилось во вторник рано утром. Днем того же дня на ФБ-странице Кнедляковского вместе с фотографией памятника с распятием был опубликован текст "Новый чекист".

"Он борется с дефицитом духовных скреп и укрепляет духовно-нравственную основу общества, - говорилось в тексте. - Он руководит ненавистью и местью, ведет энергичную и активную борьбу против врагов народа. Он заботится о здоровье семьи и здоровье нации. Залогом своего успеха считает переданные предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее. Условием развития и прогресса видит стабильность. Он считает, что надо не только разгромить действующие вражеские силы, но и показать, что кто бы ни поднял меч против существующего классового строя, от меча и погибнет".

Акция получила широкое освещение в кубанских СМИ. Однако, как вечером в среду заметил журналист-политэмигрант Евгений Титов, в дальнейшем большинство интернет-изданий, в том числе такие известные, как "Югополис" и Юга.Ру, удалили свои публикации. Это, заключил Титов, "говорит об оказанном давлении".