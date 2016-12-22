О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.257640.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.257640.html
Также: Акции протеста, Регионы, Право, Полиция, Спецслужбы, История, Свобода слова, Интернет, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Лусинэ Джанян, Александр Попков, Виктор Чириков, Евгений Титов

новость Краснодар: активист Кнедляковский задержан в связи с акцией в "день чекиста"

22.12.2016
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
Реклама

В Краснодаре задержан оппозиционный активист Алексей Кнедляковский. Об этом сообщила в твиттере его жена - художница Лусинэ Джанян. Двое полицейских оперативников встретили оппозиционера у подъезда, усадили в машину и заявили, что отвезут его в ОП "Прикубанский".

Как передает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Александра Попкова, Кнедляковский подозревается в причастности к акции 20 декабря, в "день чекиста". Тогда неизвестные прикрепили к постаменту памятника Дзержинскому деревянное распятие.

Попков также сообщил, что в среду силовики уже пытались попасть в квартиру оппозиционера.

Вечером 21 декабря полицейские явились также домой к другому активисту - Виктору Чирикову. Силовики убеждали оппозиционера проехать с ними в отдел, уверяя, будто камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Чириков вместе с еще одним гражданином вешал крест на постамент, и что второй участник акции якобы уже был опрошен и во всем признался.

"Голос Кубани" сообщает, что разговор продолжался около получаса. Оперативники, в частности, ссылались на некий приказ генерала и на то, что акция получила широкое освещение в СМИ.

Однако Чириков наотрез отказался ехать с полицейскими.

Заявления силовиков о данных видеокамер и полученном признании активист расценил как блеф.

Распятие на памятнике Дзержинскому, находящемуся на пересечении улицы его имени с шоссе Нефтяников, появилось во вторник рано утром. Днем того же дня на ФБ-странице Кнедляковского вместе с фотографией памятника с распятием был опубликован текст "Новый чекист".

"Он борется с дефицитом духовных скреп и укрепляет духовно-нравственную основу общества, - говорилось в тексте. - Он руководит ненавистью и местью, ведет энергичную и активную борьбу против врагов народа. Он заботится о здоровье семьи и здоровье нации. Залогом своего успеха считает переданные предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее. Условием развития и прогресса видит стабильность. Он считает, что надо не только разгромить действующие вражеские силы, но и показать, что кто бы ни поднял меч против существующего классового строя, от меча и погибнет".

Акция получила широкое освещение в кубанских СМИ. Однако, как вечером в среду заметил журналист-политэмигрант Евгений Титов, в дальнейшем большинство интернет-изданий, в том числе такие известные, как "Югополис" и Юга.Ру, удалили свои публикации. Это, заключил Титов, "говорит об оказанном давлении".

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2016

новость Новости по теме
20.12.2016 В Москве задержаны гражданские активисты →
13.12.2016 Политзека Асташина отправили в ШИЗО →
20.12.2015 На Лубянке в День ФСБ прошла акция "С днем чекиста, ублюдки!" →
Фото и Видео
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Карауловой дали 4,5 года
Варвара Караулова на оглашении приговора. Кадр трансляции ТАСС
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость Число жертв "Боярышника" растет
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
в блоге Исходя из закона
383
новость Бориса Миронова оштрафовали
Борис Миронов. Кадр RTVi
новость Чудновец оставили в колонии
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость Песков: Диалог с США заморожен
Барак Обама и Владимир Путин
новость Москва: срок за участие в АТО
Кирилл Банецкий на Украине. Источник: moslenta.ru
новость Преступления в Сирии рассмотрит ООН
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
новость Террорист под наблюдением
Ордер на арест Аниса Амри. Фото: bbc.com
новость Обама предупредил Путина
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость Исламисты: Мы не убивали Карлова
Убийство посла Андрея Карлова. Кадр видеозаписи
новость Вторая чеченская: новые дела
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru
новость Шойгу: НАТО у границ
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
новость Тюрьма за брелок с видеокамерой
Брелок с видеорегистратором. Фото: vashacamera.ru
новость Силивончик вернулся в Белоруссию
Кирилл Силивончик в аэропорту Минска, 21.12.2016. Фото: svaboda.org
статья Убийство посла: мнения
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru