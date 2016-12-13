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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Россия, Общество | Персоны: Иван Асташин

новость Политзека Асташина отправили в ШИЗО

13.12.2016
Иван Асташин. Фото с ФБ-страницы Владимира Акименкова
Иван Асташин. Фото с ФБ-страницы Владимира Акименкова
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Администрация норильской ИК-15 строгого режима отправила фигуранта дела Автономной боевой террористической организации Ивана Асташина на пять суток в ШИЗО по сфабрикованному обвинению в нарушении режима. О решении, вынесенном в понедельник, "Граням" сообщила мать политзека Ольга Асташина.

Весь последний год Асташин не получал взысканий. Однако с конца ноября ему вменили одно за другим целых четыре нарушения режима - все незначительные. В частности, два взыскания политзек получил якобы за то, что "встал не по подъему, а позже". "Причем на фотографии, которую Ване предъявили, - рассказала Ольга Асташина, - он стоит возле своей койки, а все остальные люди, окружающие его и попавшие в кадр, вообще еще лежат на своих спальных местах!"

С чем связаны действия администрации и какую именно цель преследуют фсиновцы, Асташину не известно. Он намерен обжаловать взыскания в суде.

Между тем, добавила мать политзека, красноярский адвокат, ранее представлявшая интересы Асташина в колонии, сообщила, что с 2013 года суды края ни разу не выносили по подобным жалобам решений в пользу осужденных. Поэтому шансы выиграть разбирательство у политзека фактически нулевые, предупредила юрист.

В предыдущие годы у осужденного также периодически возникали конфликты с администрацией ИК-15, нарушающей его права.

Асташину 24 года, он уроженец столицы. Прозвище - Паук. До ареста учился в Российском химико-технологическом университете.

В ночь на 20 декабря 2009 года, в канун "дня работника органов безопасности", Асташин с четырьмя товарищами провел акцию "С днем чекиста, ублюдки!", бросив бутылку с коктейлем Молотова в здание отдела ФСБ по Юго-Западному округу столицы. В результате поджога никто не пострадал, а материальный ущерб оказался незначительным. При этом сам Асташин непосредственно в акции не участвовал, а вел ее видеосъемку.

Кроме того, 11 февраля 2010 года Асташин попытался взорвать самодельной бомбой автомобиль Lexus, припаркованный на Солнцевском проспекте Москвы. Однако мощности бомбы хватило лишь на то, чтобы у машины отлетел бампер.

Силовики начали фабриковать дело о терроризме. В него наряду с акциями Асташина вошли вылазки, проведенные в 2009-2010 годах подмосковной группой Богдана Голонкова, который и придумал название "Автономная боевая террористическая организация". Эта группа совершила ряд поджогов опорных пунктов милиции, а также торговых точек, принадлежащих кавказцам. В ходе акций Голонкова и товарищей тоже никто не пострадал. При этом члены групп Асташина и Голонкова до открытия дела знакомы между собой не были.

28 декабря 2010-го Асташин был задержан. Помимо прочего ему вменили подготовку ко взрыву столичной ТЭЦ-11, который, как утверждалось, планировалось совершить на Новый год.

На следствии фигуранты дела несколько раз меняли показания. Сам Асташин в итоге признал вину частично - только по эпизодам акции "С днем чекиста, ублюдки!" и поджога Lexus.

Приговор по делу АБТО вынесла 12 апреля 2012 года коллегия Мосгорсуда в составе Павла Мелехина (председательствущий), Татьяны Соловьевой и Сергея Иванова. Изо всех 10 фигурантов Асташин, объявленный лидером группировки, получил максимальный срок - 13 лет строгого режима с ограничением свободы после выхода из колонии.

23 июля 2012 года Верховный суд смягчил Асташину приговор до 12 с половиной лет, а 11 декабря 2013 года президиум ВС снизил политзеку срок до 9 лет 9 месяцев и снял с него дополнительное наказание - ограничение свободы. Таким образом, Асташин освобождается 27 сентября 2020 года.

В окончательном варианте судебного решения Асташин признан виновным по пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой; восемь эпизодов), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), части 1 статьи 223 (незаконное изготовление боеприпасов), части 1 статьи 30 - части 1 статьи 205 (приготовление к теракту) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот боеприпасов).

Между тем 28 июня 2013 года Мосгорсуд запретил АБТО, объявив ее террористической организацией.

В ноябре 2015 года художник Петр Павленский на суде по выбору ему меры пресечения за акцию "Угроза" упомянул дело АБТО, сравнив акцию Асташина и его товарищей со своей.

В начале 2016-го Асташину было выделено 100 тысяч рублей в рамках проекта поддержки политзаключенных "Помощь Ходорковского и Навального", реализуемого "Открытой Россией". 20 тысяч рублей из этой суммы политзек распорядился передать приморским партизанам.

В начале августа Анастасия Совалайнен, жена Асташина, подала в ЕСПЧ жалобу о трех нарушениях, допущенных Россией в отношении политзека. В жалобе говорится, что отправка москвича Асташина в Норильск, с которым отсутствует сухопутное сообщение, затрудняет контакты политзека с семьей и тем самым нарушает статью 8 конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). Две другие претензии связаны с нарушением статьи 6 конвенции (право на справедливое судебное разбирательство).

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13.12.2016
в блоге Блоги
465
Вера Лаврешина 21.12.2015
в блоге Наш праздник на Лубянке

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