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В Москве умер гражданский активист и блогер Владимир Шрейдлер. Об этом сообщают "15 минут" со ссылкой на украинского общественного деятеля Дмитрия Карпа.

Покойному было 48 лет. Полгода назад он перенес инфаркт. Вечером в понедельник состояние Шрейдлера внезапно ухудшилось. Скорая доставила его в 12-ю горбольницу, однако медики не смогли помочь больному, и в ночь на 8 ноября он умер.

Шрейдлер пришел в протест во время общественного подъема 2011-2012 годов. Вел видеоблог на YouTube.

Активист с энтузиазмом воспринял украинский Евромайдан. За последние два с половиной года он неоднократно посещал соседнюю страну; был представителем украинского омбудсмена Валерии Лутковской в России.

Протестные акции Шрейдлер обычно посещал как видеоблогер. В марте нынешнего года он, однако, непосредственно участвовал в пикетах в поддержку Надежды Савченко; вместе с другими протестующими был задержан. Позже в том же месяце Шрейдлера задержали, когда он прибыл в ОП "Сокольники" как общественный защитник своих товарищей, доставленных в отдел с согласованного пикета.

В конце сентября активист освещал конфликт вокруг Украинского культурного центра в Москве.

1 ноября Шрейдлер в качестве эксперта участвовал в передаче "Место встречи" на НТВ. Как передавало "Вчасно", в эфире программы активист заявил: "Гражданской войны там (на Украине. - Ред.) нет. Народ Украины прекрасно понимает, что у него два врага: коррумпированная олигархическая машина внутренняя и внешнее давление тех, кто пришел с оружием".

"Можете возмущаться, орать, но ни один украинец, любящий свою страну, никогда не простит России ни Крыма, ни Донбасса", - подчеркнул Шрейдлер.

Ведущий Андрей Норкин заявил, что высказывания активиста следует проверить на экстремизм. Далее он в хамской форме потребовал от Шрейдлера удалиться.

"Вопрос моего участия в программах российских телеканалов решился сам, - заключил активист. - Не думаю, что хоть одна программа рискнет пригласить меня в свой эфир еще раз".