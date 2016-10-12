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новость Число голодающих угольщиков в Приморье достигло ста человек

12.10.2016
Голодающие угольщики Приморья. Фото: vestiprim.ru
Голодающие угольщики Приморья. Фото: vestiprim.ru
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Число голодающих работников Лучегорского угольного разреза в Приморье достигло ста человек. Как передает ТАСС, об этом сообщила представитель профсоюза угольного предприятия Светлана Параскун. При этом она подчеркнула, что люди продолжают выполнять свои служебные обязанности.

"На 10:00 местного времени ровно 100 работников стали участниками голодовки. При этом никто не отказывается от выполнения своих служебных обязанностей. Пока только один участник акции был отправлен на медицинское освидетельствование по состоянию здоровья", - сказала представитель профсоюза.

По ее словам, все участники акции расположились в административном здании предприятия. Они отказываются от еды, но пьют воду и сладкий чай. "Работодатель не препятствует перемещению по зданию. Все ночевали здесь, никто не уходил домой", - отметила Параскун.

Как добавил председатель профсоюзной организации "ЛУР" Михаил Шкулипа, в среду должна начать работу согласительная комиссия. "Людям предложили вчера прекратить голодовку и поехать домой, но они отказались до того момента, пока вопросы не будут решены по существу", - цитирует Шкулипу Интерфакс.

Утром во вторник около 40 работников угольного разреза в поселке Лучегорск Пожарского района Приморья начали голодовку из-за низкой зарплаты и сокращений. К вечеру количество присоединившихся к голодовке увеличилось до 70. По данным профсоюза предприятия, с сентября 2015 года работы лишились 400 человек, у оставшихся существенно снизилась зарплата. При этом сокращения штата продолжатся в 2017 году.

В свою очередь пресс-служба "ДГК" заявила о выполнении всех социальных обязательств перед работниками предприятия, несмотря на сложное финансовое положение (задолженность всех групп потребителей за тепловую энергию перед компанией превышает 6 миллиардов рублей). Проверку соблюдения трудовых прав работников "ЛУР" начала прокуратура Приморья.

В минувшую субботу работники "ЛУР" и Приморской ГРЭС провели митинг в Лучегорске, требуя обратить внимание на социально-экономическую ситуацию на двух градообразующих предприятиях. По данным профсоюза предприятия, к концу года только на "ЛуТЭК" из полутора тысяч работников могут сократить около 600.

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12.10.2016

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