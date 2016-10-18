О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Society/Law/m.255675.html
Также: Право, Полиция, Спецслужбы, Регионы, Ксенофобия, Украина, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Общество, Россия, Европа, СМИ, Политика, Мир

новость СКР: В Башкирии обезврежена экстремистская группировка "Белая река"

18.10.2016
Драка членов "Белой реки". Кадр видео, опубликованного Life
Драка членов "Белой реки". Кадр видео, опубликованного Life
Реклама

В одном из районов Башкирии обезврежена экстремистская группировка "Белая река". Об этом сообщает региональный главк СКР, не уточняя, какой именно район Башкирии имеется в виду.

Возбуждено дело по части 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества) и пункту "б" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения). После вступления в силу "пакета Яровой" первый из этих составов предусматривает от 6 до 10 лет колонии, второй - от 3 до 6 лет.

Дело, заявляет СКР, открыто по материалам региональных УФСБ и ЦПЭ.

Как утверждается, "Белая река" образована "неустановленными лицами" в период с января 2014 по июнь 2015 года. Участники сообщества "публично демонстрировали нацистскую символику", устроили драку в честь некоего нацистского лидера и опубликовали видеозапись этой драки в интернете, так же как и некие экстремистские фото.

К обыскам и задержаниям по делу привлекли свыше 200 силовиков, в том числе оперативников ФСБ и ЦПЭ. При этом, заявляет СКР, круг подозреваемых еще только предстоит определить "по результатам проведенных допросов и следственных действий".

По информации Life, задержаны 17 молодых людей. Как утверждается, почти все они - "приверженцы фашистских и националистических взглядов". Фигуранты дела, заявляет телеканал, распространяли идеологию "Правого сектора" и "Азова" среди школьников и студентов и вербовали из их числа новых сторонников.

Лидером "Белой реки" Life называет 22-летнего Евгения Рахманова по кличке Женя Бомж (бомж на слэнге футбольных фанатов обозначает болельщика "Зенита"). Заявляется, что сообщество имеет четкую структуру и иерархию, насчитывает свыше 30 членов, из которых семь образуют актив. По информации телеканала, СКР намерен добиваться ареста фигурантов.

Оставить комментарий Обсудить
18.10.2016

новость Новости по теме
03.10.2016 СКР не открывает дело об избиении севастопольца Мовенко за украинскую символику →
28.09.2016 Арестованному националисту Алферову добавили обвинение в экстремизме →
01.09.2016 В Кирове ушло в суд дело обвиняемых в ксенофобных нападениях →
31.08.2016 На Урале за граффити на мемориале советским солдатам отправили в психбольницу →
29.08.2016 Киров: "боец "Азова" Кривокорытов получил два с половиной года →
18.08.2016 В Иванове по делу Misanthropic Division дали год условно →
08.08.2016 В Уфе фсиновец, забивший зэка до смерти, получил 3 года 3 месяца →
05.08.2016 Верховный суд подтвердил приговор членам стерлитамакской ячейки "Хизб ут-тахрир" →
26.07.2016 Суд приговорил "бойца "Азова" Филатова к шести годам колонии строгого режима →
14.07.2016 Задержанные по делу Misanthropic Division арестованы →
13.07.2016 В Уфе полицейским, осужденным за пытки, заменили условные сроки реальными →
11.04.2016 "Мемориал" признал политзеками башкирских активистов Дильмухаметова и Загреева →
Фото и Видео
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27040
Play own
Приговор Александру Поткину
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Светоносный Моторола
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Муфтий Крыма - стукач
Сергей Аксенов награждает Эмирали Аблаева медалью "За доблестный труд". Фото: glava.rk.gov.ru
в блоге Где же я буду харчеваться?
383
РЕКЛАМА
Loading...
новость 877 миллионов для дочки Путина
Катерина Тихонова (Путина). Фото: Paweł Dudzik/kashin.guru
статья Иван Грозный и ФСО
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
статья Осень после русской весны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Россия перестала бомбить Алеппо
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
новость Мечта о русском бунте
Вывешивание растяжки "Дай нам Бог увидеть русский бунт". Кадр видео с youtube-канала Марии V.
новость Частный бизнес "мобилизуют"
Минобороны РФ. Фото с сайта uralpress
новость Приговор за ограбления геев
Илья Васильев и Юлия Семкина. Фото с личных ВК-страниц
в блоге Баба-яга - лидер
383
новость Захарченко: Нам известно имя убийцы
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
новость Трамп готов к встрече с Путиным
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Мракобесы сорвали спектакль
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
новость Путин едет на встречу "четверки"
Саммит "нормандской четверки" в Париже. Фото пресс-службы президента Франции
новость Военные учения в Сибири
Военные учения. Фото: mil.ru
новость США: санкции за кибератаки
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
в блоге Психушка для болотника
7