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В одном из районов Башкирии обезврежена экстремистская группировка "Белая река". Об этом сообщает региональный главк СКР, не уточняя, какой именно район Башкирии имеется в виду.

Возбуждено дело по части 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества) и пункту "б" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения). После вступления в силу "пакета Яровой" первый из этих составов предусматривает от 6 до 10 лет колонии, второй - от 3 до 6 лет.

Дело, заявляет СКР, открыто по материалам региональных УФСБ и ЦПЭ.

Как утверждается, "Белая река" образована "неустановленными лицами" в период с января 2014 по июнь 2015 года. Участники сообщества "публично демонстрировали нацистскую символику", устроили драку в честь некоего нацистского лидера и опубликовали видеозапись этой драки в интернете, так же как и некие экстремистские фото.

К обыскам и задержаниям по делу привлекли свыше 200 силовиков, в том числе оперативников ФСБ и ЦПЭ. При этом, заявляет СКР, круг подозреваемых еще только предстоит определить "по результатам проведенных допросов и следственных действий".

По информации Life, задержаны 17 молодых людей. Как утверждается, почти все они - "приверженцы фашистских и националистических взглядов". Фигуранты дела, заявляет телеканал, распространяли идеологию "Правого сектора" и "Азова" среди школьников и студентов и вербовали из их числа новых сторонников.

Лидером "Белой реки" Life называет 22-летнего Евгения Рахманова по кличке Женя Бомж (бомж на слэнге футбольных фанатов обозначает болельщика "Зенита"). Заявляется, что сообщество имеет четкую структуру и иерархию, насчитывает свыше 30 членов, из которых семь образуют актив. По информации телеканала, СКР намерен добиваться ареста фигурантов.