О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.256582.html
Также: Право, Регионы, Криминал, Спецслужбы, Общество, Россия, Происшествия, Политика

новость Опухоль в разрезе

Вице-губернаторам Кузбасса вменяется вымогательство акций на 1 миллиард рублей
14.11.2016
Александр Данильченко. Фото: kuzbass85.ru
Александр Данильченко. Фото: kuzbass85.ru
Реклама

Вице-губернаторы Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также начальник регионального главка СКР Сергей Калинкин подозреваются в вымогательстве акций на сумму не менее 1 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства. Дело возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). За это преступление кодекс предусматривает от 7 до 15 лет колонии.

В деле еще целый ряд фигурантов. Это начальница департамента административных органов областной администрации Елена Троицкая, учредитель производственно-торговой компании "Уголь" Александр Щукин, его доверенное лицо Геннадий Вернигора, замначальника 2-го отдела по расследованию особо важных дел областного главка СКР Сергей Крюков и старший следователь этого отдела Артемий Шевелев, а также "иные неустановленные лица".

Согласно фабуле дела, подозреваемые по предварительному сговору вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащий ему контрольный пакет - 51 процент - акций шахты "Разрез Инской".

Дело, возбужденное одним из зампредов СКР, имя которого не уточняется, ведет 5-е управление центрального главка ведомства, базирующееся в Новосибирске.

Следователи при поддержке оперативников ФСБ ведут обыски дома и на работе у фигурантов. "Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинений", - говорится в сообщении СКР.

По информации РЕН-ТВ, Иванов, Данильченко и Калинкин уже задержаны.

Как передавал ТАСС, 12 июля бизнесмен Цыганков был задержан. Ему вменили часть 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), предусматривающую до 10 лет колонии. Как утверждалось, акционеры использовали порядок взаиморасчетов с контрагентами, позволяющий уходить от уплаты налогов и иных сборов. Это повлекло в частности более чем двухмесячную невыплату зарплаты работникам "Разреза Инского".

Несколько дней спустя "Коммерсант-Сибирь" писал, что Цыганкова отпустили в статусе подозреваемого, а Щукин - один из фигурантов открытого теперь дела о вымогательстве - ведет с ним переговоры о продаже акций.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.11.2016

новость Новости по теме
30.10.2016 Бывший владимирский вице-губернатор Хвостов арестован по делу о взяточничестве →
05.05.2016 Бывший вице-губернатор Приморья арестован на два месяца →
11.08.2015 Новгородский вице-губернатор Нечаев задержан при получении взятки →
27.03.2015 Вице-губернатору Челябинской области предъявлено обвинение →
04.02.2015 Арестован кубанский вице-губернатор Лукоянов →
17.06.2014 Суд арестовал первого вице-губернатора Омской области Гамбурга →
Фото и Видео
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Как бороться с враньем
статья На грани Макфола
Илья Мильштейн
новость ФСБ: "диверсанты" сознались
Алексей Бесарабов и Дмитрий Штыбликов. Кадр видео ФСБ
в блоге Если завтра война
383
РЕКЛАМА
Loading...
новость За побои в семье: попытка № 2
Елена Мизулина и Ольга Баталина во время визита в Лейпциг. Фото Queer.De
новость Учебу за границей могут запретить
Валерий Рашкин. Фото: kprf-saratov.ru
статья ФСБ и работа на евреев
Виталий Портников
новость Захарова: Макфол нагадил
Майкл Макфол. Фото: stanforddaily.com
новость На выборах в Болгарии победил Радев
Румен Радев. Фото: newspaper.bg
новость Защитников Торфянки прессуют
Баннер в защиту Торфянки. Кадр Грани-ТВ
статья Вместе против крымского террора
Эмиль Курбединов
новость Президентом Молдавии стал Додон
Игорь Додон. Фото: dodon.md
новость Россия и Армения создадут совместные войска
Армянские военные. Фото с сайта www.theneweuropeans.info
статья Два Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Игрушечное оружие "диверсантов"
Кадр оперативной съемки ФСБ
новость Школьницам грозит дело об НВФ
Ахмед Шевхужев. Источник: onkavkaz.com
новость Misanthropic Division: ДНР лжет
Логотип Misanthropic Division
статья Чего ждать от Трампа
Владимир Абаринов
новость МИД: Не обижайте Асада проверками
После химатаки в Гуте 21.08.2013. Кадр Моузеса Брауна с YouTube
новость 2-миллионное взыскание отменено
Логотип движения "Голос"