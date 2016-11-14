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Вице-губернаторы Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также начальник регионального главка СКР Сергей Калинкин подозреваются в вымогательстве акций на сумму не менее 1 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства. Дело возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). За это преступление кодекс предусматривает от 7 до 15 лет колонии.

В деле еще целый ряд фигурантов. Это начальница департамента административных органов областной администрации Елена Троицкая, учредитель производственно-торговой компании "Уголь" Александр Щукин, его доверенное лицо Геннадий Вернигора, замначальника 2-го отдела по расследованию особо важных дел областного главка СКР Сергей Крюков и старший следователь этого отдела Артемий Шевелев, а также "иные неустановленные лица".

Согласно фабуле дела, подозреваемые по предварительному сговору вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащий ему контрольный пакет - 51 процент - акций шахты "Разрез Инской".

Дело, возбужденное одним из зампредов СКР, имя которого не уточняется, ведет 5-е управление центрального главка ведомства, базирующееся в Новосибирске.

Следователи при поддержке оперативников ФСБ ведут обыски дома и на работе у фигурантов. "Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинений", - говорится в сообщении СКР.

По информации РЕН-ТВ, Иванов, Данильченко и Калинкин уже задержаны.

Как передавал ТАСС, 12 июля бизнесмен Цыганков был задержан. Ему вменили часть 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), предусматривающую до 10 лет колонии. Как утверждалось, акционеры использовали порядок взаиморасчетов с контрагентами, позволяющий уходить от уплаты налогов и иных сборов. Это повлекло в частности более чем двухмесячную невыплату зарплаты работникам "Разреза Инского".

Несколько дней спустя "Коммерсант-Сибирь" писал, что Цыганкова отпустили в статусе подозреваемого, а Щукин - один из фигурантов открытого теперь дела о вымогательстве - ведет с ним переговоры о продаже акций.