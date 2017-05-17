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Замсекретаря президиума генсовета "Единой России" Сергея Железняка не взяли в администрацию президента на должность замначальника управления внутренней политики - фактического куратора Госдумы и Совфеда. Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на четыре источника, близких к АП.

Как утверждается, управление госслужбы и кадров АП проверяло кандидатуру единороса еще с конца прошлого года. Ожидалось, что Железняк заступит на работу в феврале. Однако в итоге у чиновников возникли некие вопросы к декларации о доходах и имуществе единороса. Что именно не устроило проверяющих, издание не уточняет.

Должность кремлевского куратора Госдумы и Совфеда уже шестой месяц остается вакантной.

С 2008 по сентябрь 2016 года пост замначальника управления внутренней политики АП занимал Радий Хабиров. Затем на его место назначили главу аппарата Общественной палаты, бывшего замруководителя Росмолодежи Сергея Смирнова. Однако в середине декабря, примерно за неделю до истечения испытательного срока, Смирнов был уволен. Как утверждалось, он не сумел выстроить отношения с депутатами.