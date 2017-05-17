О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.261013.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.261013.html
Также: Президент, Партии, Госдума, Совет Федерации, Россия, Парламент, Политика | Персоны: Сергей Железняк

новость Единороса Железняка не взяли на работу в администрацию президента

17.05.2017
Сергей Железняк. Фото: er.ru
Сергей Железняк. Фото: er.ru
Реклама

Замсекретаря президиума генсовета "Единой России" Сергея Железняка не взяли в администрацию президента на должность замначальника управления внутренней политики - фактического куратора Госдумы и Совфеда. Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на четыре источника, близких к АП.

Как утверждается, управление госслужбы и кадров АП проверяло кандидатуру единороса еще с конца прошлого года. Ожидалось, что Железняк заступит на работу в феврале. Однако в итоге у чиновников возникли некие вопросы к декларации о доходах и имуществе единороса. Что именно не устроило проверяющих, издание не уточняет.

Должность кремлевского куратора Госдумы и Совфеда уже шестой месяц остается вакантной.

С 2008 по сентябрь 2016 года пост замначальника управления внутренней политики АП занимал Радий Хабиров. Затем на его место назначили главу аппарата Общественной палаты, бывшего замруководителя Росмолодежи Сергея Смирнова. Однако в середине декабря, примерно за неделю до истечения испытательного срока, Смирнов был уволен. Как утверждалось, он не сумел выстроить отношения с депутатами.

Оставить комментарий Обсудить
17.05.2017
новость Новости по теме
21.02.2017 Депутат Железняк переходит на работу в администрацию президента →
22.01.2017 СМИ: Новым кремлевским куратором Госдумы может стать единорос Железняк →
12.12.2016 Куратор Госдумы Смирнов уволен из АП после трех месяцев работы →
Фото и Видео
29246
Play own
Протест на МКАДе: Путин не виноват
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
Реклама
Выбор читателей
новость Путин "заступился" за Трампа
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Проституция против протестов
Алиса Вокс в клипе "Малыш"
в блоге Говно, но свое
383
статья Волин борется за свободу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Две руки Путина
РЕКЛАМА
Loading...
новость Ресин начал реновацию
Владимир Ресин. Фото с сайта www.zman.com
новость РБК скрестят с "Комсомолкой"
Здание РБК. Фото: wikimapia.org
новость HRW против блокировок
Логотип "ВКонтакте-Украина"
новость Газовая атака на Москву
На Московском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: mnpz.gazprom-neft.ru
новость Познер: Атеистов преследуют
Владимир Познер. Фото с сайта www.vladimirpozner.ru
новость Срок и.о. замдиректора ФСИН
Александр Протопопов. Фото: fsin.su
новость У "Газпрома" отберут украинское имущество
Здание "Газпрома". Фото: gazprom.ru
в блоге Птенцы гнезда Бастрыкина
383
в блоге Бученков: следствие прятало алиби
7
новость Полиция ищет подростков за жест
Подростки около памятника. Фото: murmansk.kp.ru
новость Совбез России против НПО
Александр Гребенкин. Фото: scrf.gov.ru
новость Украина запретила колорадку
Верховная рада Украины. Фото: rada.gov.ua
в блоге На бой за честь России
383
новость NYT: Трамп просил за Флинна
Майкл Флинн. Фото: ir.usembassy.gov
новость Умер лидер Норильского восстания
Евгений Грицак. Фото: radiosvoboda.org