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Заместитель секретаря президиума генсовета "Единой России" Сергей Железняк скоро перейдет на работу в администрацию президента. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источники, близкие к АП и к руководству партии.

"Сейчас кандидатура Железняка проходит проверку в кадровом управлении, документы в администрацию президенты уже поданы", - сообщил источник, близкий к руководству ЕР. Ожидается, что в случае успешного прохождения проверки Железняк в статусе замначальника управления внутренней политики будет курировать вопросы взаимодействия с Госдумой и Советом Федерации.

22 января о возможном переходе Железняка на должность кремлевского куратора Госдумы и Совфеда сообщал РБК. Сам единорос, однако, заметил изданию, что впервые слышит о возможном назначении в АП.

Помимо Железняка передает и другие кандидаты, отмечали источники издания. Один из них - бывший депутат Госдумы единорос Владимир Плигин, возглавлявший в нижней палате комитет по конституционному законодательству. Тем не менее шансы Железняка оценивали как более высокие.

С 2008 по сентябрь 2016 года кремлевским куратором Госдумы был Радий Хабиров. Затем на его место назначили главу аппарата Общественной палаты, бывшего замруководителя Росмолодежи Сергея Смирнова. Однако в середине декабря, примерно за неделю до истечения испытательного срока, Смирнов был уволен. Как утверждалось, он не сумел выстроить отношения с депутатами.