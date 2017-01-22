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На должность замначальника управления внутренней политики администрации президента - кремлевского куратора Госдумы и Совфеда - рассматривается депутат нижней палаты, замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в АП и два источника, близких к Старой площади.

Как утверждается, сейчас кандидатура Железняка проходит проверку в управлении АП по вопросам государственной службы и кадров. Окончательное решение, как ожидается, будет принято в феврале.

Сам единорос, однако, заметил РБК, что впервые слышит о возможном назначении в АП.

Помимо Железняка передает и другие кандидаты, отмечает издание. Один из них - бывший депутат Госдумы единорос Владимир Плигин, возглавлявший в нижней палате комитет по конституционному законодательству. Тем не менее шансы Железняка собеседники издания оценивают как более высокие.

Еще один собеседник РБК, близкий к правительству, сообщил, что кандидатура Плигина отпала, поскольку в ближайшее время он может занять другой пост. В начале декабря "Коммерсант" писал, что единороса собираются сделать замглавы Минюста. Источник РБК еще до Нового года сообщал, что документы о назначении бывшего депутата на этот пост уже поступили в правительство.

Плигин прокомментировать ситуацию отказался.

С 2008 по сентябрь 2016 года кремлевским куратором Госдумы был Радий Хабиров. Затем на его место назначили главу аппарата Общественной палаты, бывшего замруководителя Росмолодежи Сергея Смирнова. Однако в середине декабря, примерно за неделю до истечения испытательного срока, Смирнов был уволен. Как утверждалось, он не сумел выстроить отношения с депутатами.