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новость Смягчение приговора экс-главкому Сухопутных войск признано незаконным

11.10.2016
Владимир Чиркин. Фото пресс-службы ЦВО
Владимир Чиркин. Фото пресс-службы ЦВО
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Верховный суд отменил решение о смягчении приговора бывшему главкому Сухопутных войск генерал-полковнику Владимиру Чиркину. Как сообщает Интерфакс, судебная коллегия удовлетворила кассационное представление прокуратуры и направила дело на новое апелляционное рассмотрение.

В июне президиум Московского окружного военного суда признал законным смягчение приговора Чиркину, а коллегия президиума отклонила кассационное представление прокурора. Кроме того, президиум отменил запрет занимать Чиркину должности на госслужбе сроком на три года.

В августе 2015 года суд приговорил Чиркина к пятилетнему сроку в колонии строго режима по делу о получении взятки в 450 тысяч рублей. По данным Следственного комитета, преступление было совершено в 2008 году, когда генерал-полковник был заместителем командующего войсками Московского военного округа. За взятку Чиркин обещал помочь экс-военнослужащему Московского военного округа Владимиру Лопанову получить однокомнатную квартиру. Между тем квартира и так полагалась Лопанову по закону.

При этом, после дачи взятки Лопанов не смог поселиться в квартире, потому что она была занята другим экс-военным. После того, как военнослужащий не смог получить свои деньги обратно, он обратился в Главную военную прокуратуру. В итоге Чиркина отстранили от должности командующего, а Лопанов добился получения квартиры.

Суд лишил Чиркина званий и наград. Сам экс-главком утверждал, что его обманули посредники.

В конце декабря 2015 года Московский окружной военный суд смягчил наказание Чиркину. Реальный срок суд заменил на штраф в 90 тысяч рублей. Действия экс-главкома были переквалифицированы с части 5 статьи 290 (получение взятки) на часть 3 статьи 159 УК (мошенничество). Апелляционная инстанция отменила решение Московского гарнизонного суда о лишении осужденного наград, а также военного звания. Осужденному были возвращены его ордена и звание генерал-полковника.

В феврале сообщалось, что Чиркин может вернуться на службу в Минобороны. За его возвращение высказался начальник Генштаба Валерий Герасимов. До этого Чиркин обратился в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о досрочном снятии судимости. В своем заявлении он пояснил, что "нацелен на активную жизненную позицию, намерен продолжить службу и подтвердить верность воинскому долгу достойным служением Отечеству".

12 мая Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Главной военной прокуратуры на смягчение приговора Чиркину и поручил президиуму Московского окружного военного суда вновь вернуться к рассмотрению дела военного. "Главная военная прокуратура считает неправильной переквалификацию деяния бывшего главкома Сухопутных войск с взятки в крупном размере на мошенничество и вынесение апелляционной инстанцией неоправданно мягкого приговора", - отметил источник, знакомый с ситуацией.

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11.10.2016

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