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новость "Дождь": У Путина в Карелии есть секретная дача

04.10.2016
"Дача Путина" в Карелии. Кадр телеканала "Дождь"
"Дача Путина" в Карелии. Кадр телеканала "Дождь"
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Президент России Владимир Путин отдыхает в охраняемых особняках в Карелии, которые расположены на участках компании "Прайм" бизнесменов Юрия и Бориса Ковальчуков. Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала "Дождь" Родиона Чепеля и Марии Жолобовой.

С 2010 по 2013 год ООО "Прайм", по данным телеканала, купило 140 гектаров земли рядом с островом Валаам на территории планируемого национального парка "Ладожские шхеры". Там же фирма арендовала еще 290 гектаров леса.

По данным "Дождя", Путин не раз приезжал туда отдохнуть. Телеканал ссылается на три источника - представителя заксобрания Карелии, бизнесмена, а также сотрудника компании, оформлявшей интерьер одного из особняков.

Местные жители "однозначно связывают" резиденцию с российским президентом, отмечают авторы расследования. Однако документальных свидетельств посещения Путиным "дачи" в Карелии найти не удалось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о резиденции отвечать отказался.

С именем Путина связывают ряд резиденций в России. В 2010 году скандальную известность получило строительство на мысе Идокопас под Геленжиком. Бизнесмен Сергей Колесников, партнер питерских друзей Путина, рассказал о том, что на берегу Черного моря строится вилла для тордашнего премьер-министра стоимостью 1 миллиард долларов. Формально гостиничный комплекс должен был принадлежать Николаю Шамалову, который, как и Путин, когда-то был соучредителем известного дачного кооператива "Озеро". По его словам, деньги на строительство пожертвовали российские бизнесмены, в том числе Шамалов и акционер банка "Россия" Дмитрий Горелов. Как рассказал Колесников, первоначально планировалось направить пожертвования российских бизнесменов на приобретение медицинского оборудования для петербургских клиник, однако затем их решено было использовать для строительства дворца для Путина.

В начале марта 2011 года сообщалось, что строящийся объект перекупил предприниматель Александр Пономаренко, деловой партнер, другого соседа Путина по "Озеру" Аркадия Ротенберга. По словам Колесникова, переход права собственности к человеку, биография которого меньше связана с Путиным, всего лишь маскировка, а предназначение комплекса не изменится.

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04.10.2016
в блоге Блоги
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Сурен Газарян 19.08.2012
в блоге Тайны дворца Путина

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