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Верховный суд Татарии уменьшил сроки в колонии общего режима, назначенные девятерым фигурантам местного дела "Таблиги джамаат". Об этом сообщает "Татар-информ".

Причиной стало исключение из приговора указания на совершение "преступления" группой лиц как на отягчающее обстоятельство.

Срок 44-летнему Ильгизу Загидуллину уменьшен с 3 лет 9 месяцев до 2 лет 7 месяцев, 43-летнему Ленару Зиятдинову - с 3 лет 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев, 35-летнему Марату Шарифуллину - с 3 лет 3 месяцев до 2 лет 5 месяцев, 41-летнему Салавату Баязитову и 45-летнему Рамилю Султанову - с 3 лет до 2 лет 4 месяцев, 37-летнему Ренату Насретдинову - с 2 лет 8 месяцев также до 2 лет 4 месяцев, 29-летнему Мубаракзяну Вафину - с 2 лет 6 месяцев до 2 лет 2 месяцев, 53-летнему Гаяру Судиярову и 28-летнему Хадятулло Хасанову - с 2 лет до 1 года 9 месяцев.

Приговор по делу вынес 20 апреля зампред Набережночелнинского горсуда Айрат Идрисов. Подсудимые были объявлены виновными по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). В качестве дополнительного наказания Идрисов назначил фигурантам от 6 до 10 месяцев ограничения свободы после выхода из колонии.

Все девять политзеков заявили о признании вины, и дело рассматривалось в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. Однако сделок с прокуратурой они не заключали.

Слушания по существу заняли всего два заседания.

Согласно фабуле дела, в начале 2000-х годов фигуранты вступили в "Таблиги джамаат", целью которого якобы является "установление мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама и создание исламского государства "Всемирный халифат". Будучи осведомлены о запрете организации, говорилось в приговоре, обвиняемые в 2014-2016 годах продолжали участие в ее деятельности, в частности проводили собрания и вербовали новых членов. Собрания, как утверждалось в деле, проходили в Казани, Набережных Челнах, Азнакаеве и других населенных пунктах региона.

20 октября 2016-го СКР объявил, что при помощи ФСБ и полиции провел 41 обыск в целом ряде городов, поселков и районов, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Азнакаеве, Кукморе, Рыбной Слободе, Сабинском районе. При этом ФСБ сообщала лишь о 39 обысках по "адресам пребывания 34 лидеров и активных членов группы".

По итогам обысков, утверждал СКР, задержаны восемь человек; ФСБ первоначально называла такое же число, однако затем заявила, что задержанных лишь семеро. Неделю спустя, 27 октября, спецслужба распространила информацию о задержании еще двух фигурантов. Это были Судияров, проходивший по делу как "ответственный за финансовое обеспечение деятельности группы", и Хасанов, которого называли "лидером ячейки, состоящей из лиц таджикской национальности".

Между тем в деле действительно был десятый фигурант - Ринат Миннегулов. 5 мая он получил в особом порядке 1 год 8 месяцев общего режима с пятимесячным ограничением свободы после отбытия срока. Как и девять остальных фигурантов, его объявили виновным по части 2 статьи 282.2 кодекса.

Выделение дела Миннегулова в отдельное производство объясняли тем, что он затянул ознакомление с материалами. Однако такое объяснение доверия не вызывало. В частности, следователям не составляет труда через суд добиться ограничения сроков ознакомления. Далее, суд над Миннегуловым освещался гораздо более скупо, чем процесс по основному делу. Кроме того, срок, назначенный десятому фигуранту, оказался меньше, чем у других обвиняемых.

Все это позволяет с некоторой долей вероятности предположить, что Миннегулов пошел на сделку с прокуратурой, дав показания на прочих обвиняемых.

"Таблиги джамаат" (урду Общество распространения веры; ар. "Джамаат ат-таблиг") основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом "Таблиги джамаат" запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В России организация находится под запретом с 2009 года. Против ее действительных либо мнимых членов в ряде регионов был возбужден целый ряд дел по "экстремистским" статьям УК. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки.

В конце сентября первое дело "Таблиги джамаат" открыли в аннексированном Крыму.