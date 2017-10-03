О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.264443.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.264443.html
Также: Политзеки, Право, Спецслужбы, Полиция, Регионы, Религия, Ксенофобия, Россия, Общество

новость Осужденным по татарскому делу "Таблиги джамаат" уменьшили сроки

03.10.2017
Фигуранты татарского дела "Таблиги джамаат" на оглашении приговора. Кадр видео "Татар-информ"
Фигуранты татарского дела "Таблиги джамаат" на оглашении приговора. Кадр видео "Татар-информ"
Реклама

Верховный суд Татарии уменьшил сроки в колонии общего режима, назначенные девятерым фигурантам местного дела "Таблиги джамаат". Об этом сообщает "Татар-информ".

Причиной стало исключение из приговора указания на совершение "преступления" группой лиц как на отягчающее обстоятельство.

Срок 44-летнему Ильгизу Загидуллину уменьшен с 3 лет 9 месяцев до 2 лет 7 месяцев, 43-летнему Ленару Зиятдинову - с 3 лет 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев, 35-летнему Марату Шарифуллину - с 3 лет 3 месяцев до 2 лет 5 месяцев, 41-летнему Салавату Баязитову и 45-летнему Рамилю Султанову - с 3 лет до 2 лет 4 месяцев, 37-летнему Ренату Насретдинову - с 2 лет 8 месяцев также до 2 лет 4 месяцев, 29-летнему Мубаракзяну Вафину - с 2 лет 6 месяцев до 2 лет 2 месяцев, 53-летнему Гаяру Судиярову и 28-летнему Хадятулло Хасанову - с 2 лет до 1 года 9 месяцев.

Приговор по делу вынес 20 апреля зампред Набережночелнинского горсуда Айрат Идрисов. Подсудимые были объявлены виновными по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). В качестве дополнительного наказания Идрисов назначил фигурантам от 6 до 10 месяцев ограничения свободы после выхода из колонии.

Все девять политзеков заявили о признании вины, и дело рассматривалось в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. Однако сделок с прокуратурой они не заключали.

Слушания по существу заняли всего два заседания.

Согласно фабуле дела, в начале 2000-х годов фигуранты вступили в "Таблиги джамаат", целью которого якобы является "установление мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама и создание исламского государства "Всемирный халифат". Будучи осведомлены о запрете организации, говорилось в приговоре, обвиняемые в 2014-2016 годах продолжали участие в ее деятельности, в частности проводили собрания и вербовали новых членов. Собрания, как утверждалось в деле, проходили в Казани, Набережных Челнах, Азнакаеве и других населенных пунктах региона.

20 октября 2016-го СКР объявил, что при помощи ФСБ и полиции провел 41 обыск в целом ряде городов, поселков и районов, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Азнакаеве, Кукморе, Рыбной Слободе, Сабинском районе. При этом ФСБ сообщала лишь о 39 обысках по "адресам пребывания 34 лидеров и активных членов группы".

По итогам обысков, утверждал СКР, задержаны восемь человек; ФСБ первоначально называла такое же число, однако затем заявила, что задержанных лишь семеро. Неделю спустя, 27 октября, спецслужба распространила информацию о задержании еще двух фигурантов. Это были Судияров, проходивший по делу как "ответственный за финансовое обеспечение деятельности группы", и Хасанов, которого называли "лидером ячейки, состоящей из лиц таджикской национальности".

Между тем в деле действительно был десятый фигурант - Ринат Миннегулов. 5 мая он получил в особом порядке 1 год 8 месяцев общего режима с пятимесячным ограничением свободы после отбытия срока. Как и девять остальных фигурантов, его объявили виновным по части 2 статьи 282.2 кодекса.

Выделение дела Миннегулова в отдельное производство объясняли тем, что он затянул ознакомление с материалами. Однако такое объяснение доверия не вызывало. В частности, следователям не составляет труда через суд добиться ограничения сроков ознакомления. Далее, суд над Миннегуловым освещался гораздо более скупо, чем процесс по основному делу. Кроме того, срок, назначенный десятому фигуранту, оказался меньше, чем у других обвиняемых.

Все это позволяет с некоторой долей вероятности предположить, что Миннегулов пошел на сделку с прокуратурой, дав показания на прочих обвиняемых.

"Таблиги джамаат" (урду Общество распространения веры; ар. "Джамаат ат-таблиг") основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом "Таблиги джамаат" запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В России организация находится под запретом с 2009 года. Против ее действительных либо мнимых членов в ряде регионов был возбужден целый ряд дел по "экстремистским" статьям УК. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки.

В конце сентября первое дело "Таблиги джамаат" открыли в аннексированном Крыму.

Оставить комментарий Обсудить
03.10.2017
новость Новости по теме
05.05.2017 Десятый фигурант татарского дела "Таблиги джамаат" получил 1 год 8 месяцев →
20.04.2017 Фигуранты татарского дела "Таблиги джамаат" получили от 2 лет до 3 лет 9 месяцев →
04.04.2017 Татарское дело "Таблиги джамаат" направлено в суд →
20.10.2016 В Татарии восемь человек задержаны по делу "Таблиги джамаат" →
Фото и Видео
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
новость Россияне в плену ИГ
Григорий Цуркану (слева) и Роман Заболотний. Кадр видео Amaq
новость Чеченский спектакль для Москальковой
Мохма Мускиев. Фото из полицейской таблицы; источник: novayagazeta.ru
в блоге Дума и молитва
383
новость Васильев возглавил Дагестан
Владимир Васильев. Фото: er.ru
статья Россия подставляет щеки
новость Приговор Балуху отменен
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
РЕКЛАМА
Loading...
новость Васильева защищает Мединского
Ольга Васильева и Владимир Мединский. Фото: минобрнауки.рф
новость Дело Улюкаева: показания Феоктистова
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
в блоге Люди ваши - будут наши
383
новость Новые крымские политзеки
УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Фото: krim.biz.ua
новость Бой у украинской границы
Погибший в Теткине. Источник: moe-kursk.ru
статья Путин убирает губернаторов
Виталий Портников
статья Соловьев Озерный
Илья Мильштейн
новость ЕСПЧ за свободу слова
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Фейсбук передал данные Конгрессу
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
новость Совет ВАК: Мединский не доктор
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Расстрел в Лас-Вегасе
Лас-Вегас: публика бежит после стрельбы. Кадр видео из твиттера @EirikurH
новость Минобороны: Дела на флоте плохи
Корабли Северного флота. Кадр ВГТРК
новость Гвашев: инсульт из-за голодовки
Руслан Гвашев на 22-й день голодовки, 02.10.2017. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Волков объявил голодовку
Леонид Волков. Фото с личной страницы