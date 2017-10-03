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Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский отправил трех фигурантов крымского дела "Таблиги джамаат" - Рената Сулейманова, Талята Абдурахманова и Арсена Кубединова - в СИЗО на срок до 29 ноября. Об этом сообщила на своей ФБ-странице журналистка Алена Савчук.

Между тем четвертого фигуранта - Сейрана Мустафаева - Можелянский по ходатайству следователя, которое поддержал и прокурор, поместил на тот же срок под домашний арест. Назначенный адвокат о более мягкой мере пресечения судью не просил.

Остальных подозреваемых, передает "Крымская солидарность", защищают адвокаты по соглашению: Сулейманова - Эдем Семедляев, Абдурахманова - Маммет Мамбетов, Кубединова - Эмиль Курбединов и Джемиль Темишев. Они безуспешно добивались для своих клиентов как раз домашнего ареста.

Отсутствие адвоката по доверенности у Мустафаева Семедляев накануне вечером объяснял тем, что родственники не смогли вовремя найти такового. Между тем известно, что днем во вторник в УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, где шли допросы задержанных, явился замглавы коллаборационистского крымского муфтията Айдер Исмаилов. Как писала Савчук, муфтият по просьбе родственников одного из задержанных согласился помочь фигурантам дела, но лишь при условии, что те откажутся от "ангажированных" адвокатов и признают вину.

Бывший украинский судья Можелянский за годы после аннексии Крыма вынес целый ряд неправосудных решений. В частности, в мае 2015 года он осудил евромайдановца Александра Костенко к 4 годам 2 месяцам общего режима по сфабрикованному делу о нападении на беркутовца и хранении оружия. Генпрокуратура Украины открыла против Можелянского дело по части 1 статьи 111 УК страны (государственная измена), предусматривающей от 12 до 15 лет колонии.

Подозреваемые были задержаны в понедельник утром в разных местностях Крыма. 48-летний портной Сулейманов - житель поселка Молодежное Симферопольского района, Мустафаев - села Пионерское этого же района, 64-летний Абдурахманов - села Мельничное (Терекли-Шейх-Эли) Белогорского района. Где живет Кубединов, не уточнялось. Предположительно это сам Симферополь: ФСБ сообщала, что задержания проходили и в крымской столице.

Фигурантам в зависимости от вменяемой роли инкриминированы часть 1 либо 2 статьи 282.1 российского УК (организация экстремистского сообщества либо участие в нем). Часть 1 предусматривает от 6 до 10 лет колонии, часть 2 - от 2 до 6 лет. Как передавало QHA со ссылкой на адвоката Мамбетова, Абдурахманов подозревается по части 2 статьи 282.2 кодекса. Можно предположить, что часть 2 вменена также Кубединову и Мустафаеву: из опубликованного "Крым.Реалиями" комментария Семедляева следует, что основным фигурантом является его клиент - Сулейманов.

Днем во вторник сообщалось, что силовики убеждают каждого из задержанных "сотрудничать", обещая за это более мягкую меру пресечения. Известно, что Сулейманов признать вину отказался. В то же время и он, и Абдурахманов согласились давать показания.

Кроме того, у Сулейманова взяли образец голоса для фоноскопической экспертизы. "Значит, у следствия есть аудио- либо видеозапись, на которой Ренат присутствует, - очевидно, велась прослушка", - отмечал в этой связи Семедляев.

На воле у Сулейманова остались трое несовершеннолетних дочерей, у Кубединова - четверо детей, самому старшему из которых 10 лет. Абдурахманов, как следует из публикации "Крымской солидарности", плохо слышит. Между тем, даже несмотря на задержание, он не прервал пост, начатый ранее. Администрация Мельничного побоялось выдать Мамбетову характеристику на Абдурахманова для представления в суде.

"Таблиги джамаат" (урду Общество распространения веры; ар. "Джамаат ат-таблиг") основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом "Таблиги джамаат" запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В России организация находится под запретом с 2009 года. В ряде регионов, в том числе в Москве, Татарии и Башкирии, был возбужден целый ряд дел по "экстремистским" статьям УК против действительных либо мнимых членов "Таблиги джамаат". Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки.

В аннексированном Крыму, насколько известно, это первое дело "Таблиги джамаат". Ранее на полуострове сфабриковали четыре или пять дел "Хизб ут-тахрир". Их фигурантам вменены более тяжкие "террористические" статьи.