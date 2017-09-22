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Также: Политзеки, Право, Тюрьма, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Борис Стомахин, Глеб Эделев

новость Шито-крыто

Суд отклонил апелляцию Стомахина на решение о переводе на тюремный режим
22.09.2017
Борис Стомахин. Кадр интервью "Граням", июнь 2017
Борис Стомахин. Кадр интервью "Граням", июнь 2017
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Судья Пермского краевого суда Анатолий Теплоухов отклонил апелляцию на изменение публицисту Борису Стомахину режима отбывания наказания со строгого на тюремный. Об этом сообщает общественный защитник политзека Глеб Эделев.

Крайсуд отклонил жалобу адвоката Романа Качанова на решение Чусовского городского суда, удовлетворившего представление администрации ФКУ ИК-10 Пермского края. Таким образом, решение вступило в силу и политзека переведут в тюрьму.

"Суд отклонил все ходатайства защиты, включая ходатайство о допуске меня в качестве защитника. Тем самым было грубо нарушено право осужденного на защиту", - отмечает Эдлев. Также было отклонено ходатайство о фото- и видеосъемке процесса.

Адвокаты предпримут дальнейшие действия по юридической защите Стомахина после получения на руки постановления крайсуда.

11 июля судья Чусовского горсуда Татьяна Катаева ужесточила приговор Стомахину, переведя его из колонии строгого режима в тюрьму на весь остаток срока - 2 года 4 месяца 8 дней ( Видео ВИДЕО). Решение принято по представлению начальника ИК-10 на станции Всесвятской в черте Чусового подполковника внутренней службы Евгения Новоженова. При этом прокурор поддержал представление лишь частично, потребовав перевести Стомахина в тюрьму только на один год.

Администрация ИК-10 без малого год добивалась перевода Стомахина в тюрьму. Последне представление, поступившее в суд 9 июня, было пятым по счету.

Первое представление судья сам отказался принимать к рассмотрению. Слушания по трем последующим прошли 27 октября 2016 года, 13 января и 10 апреля 2017-го. Всякий раз представитель колонии отзывал бумагу, после того как Качанов указывал судье на ошибки и нестыковки, допущенные фсиновцами. Слушания в январе также проводила судья Катаева.

За время пребывания в ИК-10 в августе - декабре 2014-го, а затем - с августа 2015 года Стомахин неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже - в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ политзеку продолжили назначать сроки в ШИЗО.

В случае Стомахина отправка из ЕПКТ в ШИЗО - мера в известной степени формальная, поскольку фактически политзека оставляют в той же одиночной камере, куда он был помещен еще после перевода в ПКТ. Тем не менее при вынесении решения о помещении в ШИЗО условия содержания Стомахина в этой камере ужесточаются. Кроме того, постоянное назначение взысканий как раз и дало фсиновцам основания объявить политзека злостным нарушителем режима и в соответствии с частью 7 статьи 74 УИК (виды исправительных учреждений) настаивать на ужесточении ему приговора.

Всего в России действует лишь около десятка тюрем (на арестантском жаргоне - крытки), в том числе одна для больных туберкулезом. Администрация пермской ИК-10 нарушает права заключенных, однако пытки как таковые в этой колонии не применяются. Между тем все тюрьмы, по отзывам правозащитников, - пыточные.

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22.09.2017
в блоге Блоги
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Вера Лаврешина 25.04.2017
в блоге К политзеку не пробиться
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