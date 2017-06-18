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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Политзеки, Право, Тюрьма, Регионы, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Россия, Общество, СМИ, Политика | Персоны: Борис Стомахин, Глеб Эделев

новость Пермская ИК-10 в пятый раз подала представление о переводе Стомахина в тюрьму

18.06.2017
Борис Стомахин. Кадр интервью "Граням", июнь 2017
Борис Стомахин. Кадр интервью "Граням", июнь 2017
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Администрация ИК-10 строгого режима на станции Всесвятской в черте города Чусовой Пермского края в пятый раз направила в горсуд представление о переводе публициста Бориса Стомахина в тюрьму. Как сообщили "Граням" в Международном комитете защиты Стомахина, об этом политзек написал товарищам в письме от 7 июня.

"Мотают кишки", - заметил Стомахин.

Также политзек сообщил, что 5 июня ему в очередной раз под надуманным предлогом должны были назначить 15 суток ШИЗО, однако за два прошедших с тех пор дня соответствующее решение принято так и не было. "Но - ведь еще не вечер!:) - добавил Стомахин. - Могут и сегодня, и завтра, да в любой день!"

По состоянию на 19:00 мск 18 июня сайт Чусовского горсуда не работал, поэтому выяснить, назначены ли слушания об ужесточении публицисту приговора, "Граням" не удалось.

Администрация ИК-10 уже без малого год добивается перевода Стомахина в тюрьму. До сих пор сообщалось о трех представлениях фсиновцев. Однако, как заметили "Граням" в Комитете защиты Стомахина, им предшествовало еще одно, которое судья отказался принимать к рассмотрению. Ни сам политзек, ни его адвокат Роман Качанов не были уведомлены о подаче этой бумаги и узнали о ней лишь позже.

Слушания по трем последующим представлениям прошли 27 октября 2016 года, 13 января и 10 апреля 2017-го. Всякий раз представитель колонии отзывал бумагу, после того как Качанов указывал судье на ошибки и нестыковки, допущенные фсиновцами.

За время пребывания в ИК-10 в августе - декабре 2014-го, а затем - с августа 2015 года Стомахин неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже - в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ политзеку продолжили назначать сроки в ШИЗО.

В случае Стомахина отправка из ЕПКТ в ШИЗО - мера в известной степени формальная, поскольку фактически политзека оставляют в той же одиночной камере, куда он был помещен еще после перевода в ПКТ. Тем не менее при вынесении решения о помещении в ШИЗО условия содержания Стомахина в этой камере ужесточаются. Кроме того, постоянное назначение взысканий как раз и дает фсиновцам основания объявить политзека злостным нарушителем режима и в соответствии с частью 7 статьи 74 УИК (виды исправительных учреждений) ходатайствовать об ужесточении ему приговора.

Всего в России действует лишь около десятка тюрем (на арестантском жаргоне - крытки), в том числе одна для больных туберкулезом. Администрация пермской ИК-10 нарушает права заключенных, однако пытки как таковые в этой колонии не применяются. Между тем все тюрьмы, по отзывам правозащитников, - пыточные.

10 июня "Грани" поместили комментарий, который Стомахин дал своему защитнику Глебу Эделеву в преддверии готовившихся антикоррупционных акций в День России. Одобрив активизацию протестных настроений в стране, политзек, однако, назвал коррупцию второстепенной проблемой по сравнению с нарушением конституционных прав граждан на свободу слова и собраний, а также на произвол силовиков.

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18.06.2017
в блоге Блоги
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Вера Лаврешина 25.04.2017
в блоге К политзеку не пробиться
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