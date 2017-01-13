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новость Не знают, как перевести

Администрация колонии отозвала представление о переводе Стомахина в тюрьму
13.01.2017
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
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Чусовской городской суд Пермского края прекратил производство по вопросу перевода публициста Бориса Стомахина в тюрьму. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на адвоката политзека Романа Качанова.

Защита указала суду, что представление об изменении Стомахину режима отбытия наказания было подписано ненадлежащим должностным лицом. В момент вынесения представления исполняющим обязанности начальника ИК-10 строгого режима в городе Чусовой был уже не тот, кто подписывал документ, а другой человек, отметил Качанов.

"В этой связи сегодня представители колонии уже во второй раз отозвали свое представление, и суд прекратил производство по данному материалу. Но закон не лишает их права еще раз такое представление подать. С августа прошлого года колония не может перевести Бориса на тюремный режим", - сказал адвокат.

Сам Стомахин участвовал в заседании пос видеосвязи из колонии. "Он заявил, что не признает суд, не будет "участвовать в этом спектакле". Он отказался даже представляться, суд попросил меня удостоверить его личность, - отметил Качанов. - По сути, Борис практически не участвовал в процессе".

О намерении фсиновцев добиться ужесточения приговора Стомахину стало известно в конце сентября. Представление в суд подписал замначальника ИК-10 майор внутренней службы Юрий Губаль. Он сослался на часть 7 статьи 74 УИК (виды исправительных учреждений), которая устанавливает, что в тюрьмы могут переводиться осужденные, являющиеся злостными нарушителями режима. Именно таковым фсиновцы объявили Стомахина.

За время пребывания в ИК-10 в августе - декабре 2014-го, а затем - с августа 2015 года политзек неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже - в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ Стомахину продолжили назначать сроки в ШИЗО.

Последний раз публициста отправили в изолятор 30 сентября, сорвав ему тем самым давно запланированные свидание и получение передачи. Политзек отмечал, что до этого почти полгода не попадал в ШИЗО. Новую провокацию фсиновцев он объяснил их намерением усилить позиции в преддверии суда о переводе на тюремный режим.

27 октября состоялось разбирательство по представлению фсиновцев. Адвокат Качанов указал судье Ольге Горшковой на противоречия и неясности в документах, а также на процессуальные ошибки и ходатайствовал о возвращении материалов в ИК-10. После этого представитель колонии Г. Безукладников отозвал документ.

6 декабря гражданский активист Виктор Корб со ссылкой на письмо Стомахина сообщил, что администрация колонии повторно подала представление о переводе Стомахина на тюремный режим.

Согласно пункту "в" части 4 статьи 78 УИК (изменение вида исправительного учреждения) осужденные, которые обвинены в злостном нарушении режима, могут быть переведены из колонии в тюрьму не более чем на три года. Семилетний срок заключения Стомахина истекает 19 ноября 2019-го. Таким образом, можно предположить, что администрация ИК-10 намеревается - с учетом времени на обжалование решения и этап - отправить политзека в тюрьму до самого конца его срока.

Всего в России действует лишь около десятка тюрем (на арестантском жаргоне - крытки), в том числе одна для больных туберкулезом. При этом известно, что, хотя администрация ИК-10 необоснованно ужесточает осужденным режим, пытки как таковые в этой колонии не применяются. Между тем все тюрьмы, по отзывам правозащитников, - пыточные.

Насколько известно, до последнего времени ужесточение политзекам приговора путем перевода в учреждение с более строгими условиями содержания в путинской России не практиковалось. Первый подобный случай произошел 28 ноября. Судья Кирсановского райсуда Тамбовской области Надежда Королева перевела лидера движения "Русские Астрахани" Игоря Стенина, осужденного к двухлетнему сроку, из колонии-поселения в колонию общего режима.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
13.01.2017
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в блоге В защиту Стомахина
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Виктор Корб 07.12.2016
в блоге Сигнал SOS от Стомахина
465
Вера Лаврешина 08.10.2016
в блоге Стомахин: попытка свидания
311
Глеб Эделев 08.02.2016
в блоге В гости к Стомахину
25129
Михаил Агафонов 25.08.2016
в блоге Письма Стомахину с Майдана

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