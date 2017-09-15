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новость Дело мемориальца Дмитриева: назначена повторная экспертиза фотографий

15.09.2017
Юрий Дмитриев в суде. Фото: 7x7-journal.ru
Юрий Дмитриев в суде. Фото: 7x7-journal.ru
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Судья Петрозаводского горсуда Марина Носова назначила повторную экспертизу фотографий приемной дочери председателя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, которые легли в основу сфабрикованного против историка дела об изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает 7x7.

Исследование фотографий будет проведено в одном из экспертных учреждений Петербурга. Результаты новой экспертизы огласят на слушаниях 13 октября.

Провести новую экспертизу требовали как адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, так и прокурор. При этом прокурор настаивала на повторном исследовании только девяти изображений. По мнению Ануфриева, гособвинитель с помощью экспертизы хотела опровергнуть, что Дмитриев делал фотографии дочери в медицинских целях: в деле фигурируют сотни фотографий девочки, однако порнографией были признаны только несколько снимков, на которых видны гениталии ребенка.

22 июня на процессе по делу Дмитриева выступил один из ведущих российских сексологов Лев Щеглов. Он дал разгромную оценку экспертизы, проведенной по запросу следствия. Носова приобщила отзыв Щеглова к делу.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя арестован. В окончательной версии обвинения 61-летнему активисту инкриминированы пункт "в" части 2 статьи 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии, а также статьи 135 (развратные действия) и 222 УК (незаконный оборот оружия).

Согласно фабуле дела, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери Натальи, а также хранил дома обрез.

В действительности, отмечал Ануфриев, Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Эти снимки, подчеркивал юрист, хранились на домашнем компьютере Дмитриева; активист их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал.

Что же касается обреза, то Дмитриев несколько лет назад отобрал его у детей во дворе. При этом для стрельбы оружие уже не пригодно.

Слушания по существу дела начались 1 июня в Петрозаводском горсуде. Процесс проходит в закрытом режиме. Политзек вину не признает.

Дмитриев - секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО "Академия социально-правовой защиты".

Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса "Сандармох". В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры.

Также Дмитриев был составителем и издателем Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии.

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15.09.2017
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