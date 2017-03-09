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Главе карельского отделения общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву предъявили новое обвинение. Об этом заявил судья Петрозаводского городского суда Олег Грабчук на заседании по продлению ареста активиста, сообщает ТАСС.

Как отметил судья, новую редакцию обвинения Дмитриеву предъявили 2 марта. К прежнему обвинению в изготовлении порнографии следователи добавили статью 135 УК (развратные действивия) и статью 222 (незаконное приобретение, хранение или ношение оружия). О каком оружии идет речь, не сообщается. По словам судьи, по делу проводится баллистическая экспертиза

Судья Грабчук удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Дмитриеву до 13 апреля. Как посчитал суд, на свободе правозащитник может скрыться от органов следствия и оказать давление на несовершеннолетнюю потерпевшую.

13 декабря 60-летнего Дмитриева задержали после обыска в его квартире. У общественника изъяли компьютер и мобильный телефон.му Дмитриеву вменили пункт "в" части 2 статьи 242.2 УК (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов). Общественнику грозит от 8 до 15 лет колонии. По версии следствия, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери. 15 декабря судья Петрозаводского горсуда Карелии Эдуард Новоселов арестовал общественного активиста.

Как отмечает адвокат Виктор Ануфриев, фотографии предназначались для органов опеки. На них фиксировалось физическое состояние приемной дочери. "Надо иметь ввиду, что он взял ребенка, который был запущен в физическом состоянии. Она развивалась замедленно. Прежде чем стать приемным отцом, он прошел курсы специальные, получил удостоверение. И там рекомендовали, что при таких запущенных в физическом отношении детях надо вести фотоальбом. То есть сравнивать, как идет развитие", - отметил адвокат.

Эти снимки хранились в домашнем компьютере Дмитриева. Он их не распечатывал и никуда не пересылал. По словам адвоката, 10 декабря общественника пригласил к себе участковый и в течение четырех часов разговаривал с ним о "пустых делах". Вернувшись домой, Дмитриев обнаружил, что там кто-то побывал. 12 декабря в следственное управление поступил анонимный донос с распечатанными фотографиями.

По мнению Ануфриева, в действиях Дмитриева нет никакого состава преступления. "Фотографирование ребенка само по себе родителями, приемными родителями, неважно какими, оно не образует состава преступления, - подчеркнул адвокат. - Снимок ребенка, пусть даже обнаженного, скажем, и порнография - это совершенно разные вещи".

Историк Дмитриев - секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО "Академия социально-правовой защиты". Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса "Сандармох". В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры - писатель Валерьян Пидмогильный и театральный режиссер Лесь Курбас.

В поддержку Дмитриева выступило международное общество "Мемориал", а также историки и общественные деятели Украины. Они подчеркнули, что Дмитриев был арестован вскоре после публикации "Мемориалом" базы данных сотрудников НКВД 30-х годов. Отмечалось, что в адрес НКО поступали угрозы и недвусмысленные "рекомендации" закрыть проект.