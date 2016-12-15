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новость Лепят из грязи

Председатель карельского "Мемориала" Дмитриев арестован по делу о порнографии
15.12.2016
Юрий Дмитриев. Фото: rk.karelia.ru
Юрий Дмитриев. Фото: rk.karelia.ru
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Судья Петрозаводского горсуда Карелии Эдуард Новоселов арестовал председателя регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева на срок до 13 февраля 2017 года по сфабрикованному делу об изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает ТАСС.

60-летнему Дмитриеву вменяется пункт "в" части 2 статьи 242.2 УК (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов). Общественнику грозит от 8 до 15 лет колонии. Дело расследует городской отдел СКР.

"Потерпевшей" по делу проходит 11-летняя приемная дочь Дмитриева Наталья. Согласно фабуле дела, активист с 1 марта 2012 по 28 сентября 2015 года фотографировал ее "в целях изготовления порнографических материалов".

Сам общественник заявил, что вину не признает.

В ноябре прошлого года судья Новоселов приговорил депутата города Суоярви Владимира Заваркина к штрафу 30 тысяч рублей по сфабрикованному делу о сепаратизме.

Дмитриев был задержан утром 13 декабря у себя в квартире. Как передает "7×7" со ссылкой на члена правления "Международного Мемориала" и президентского Совета по правам человека Сергея Кривенко, при обыске у активиста изъяли компьютер и мобильник.

В тот же день чиновники органов опеки забрали приемную дочь Дмитриева из школы.

По информации ОВД-Инфо, гражданская жена активиста, находящаяся в больнице после операции, сообщила лишь об одном фото "определенного свойства", вмененном мужу. Она заметила, что снимок находился в домашнем компьютере Дмитриева и в интернет его никто не выкладывал.

Накануне задержания, добавила супруга, обнаружилось, что в отсутствие хозяев в их квартире побывал неизвестные или неизвестные. Визитеры ничего не похитили, однако рылись в вещах, а также включали компьютер.

Несколькими днями раньше Дмитриеву неоднократно звонили и задавали странные вопросы о "списках палачей".

Кривенко счел вероятным, что задержание активиста - провокация, направленная на дискредитацию "Мемориала".

К общественнику выехал адвокат из Петербурга. Его имени Кривенко не уточнил.

Историк Дмитриев - секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО "Академия социально-правовой защиты".

Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса "Сандармох". В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры - писатель Валерьян Пидмогильный и театральный режиссер Лесь Курбас.

Дмитриев также был составителем и издателем Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
15.12.2016

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