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новость Арест председателя карельского "Мемориала" Дмитриева продлен еще на полгода

12.05.2017
Юрий Дмитриев в суде, 10.04.2017. Фото: 7x7-journal.ru
Юрий Дмитриев в суде, 10.04.2017. Фото: 7x7-journal.ru
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Судья Петрозаводского горсуда Марина Носова продлила на полгода, до 28 октября, арест председателя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, в отношении которого сфабрикованы уголовные дела об изготовлении детской порнографии, разврате и обороте оружия.

Как передает ТАСС, в ходе заседания Дмитриев и его адвокат Виктор Ануфриев просили суд изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Прокурор заявил, что на свободе политзек может скрыться или оказать давление на потерпевшую или свидетелей.

17 мая в закрытом режиме состоится предварительное слушание по уголовному делу. На нем суд будет рассматривать ходатайства адвоката политзека об исключении из дела доказательств и прекращении уголовного дела.

В прошлый раз срок содержания в СИЗО Дмитриеву продлевали 10 апреля. В тот же день суд обязал политзека до 14 апреля закончить знакомство с материалами дела.

60-летний Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя арестован. Активисту вменили пункт "в" части 2 статьи 242.2 УК (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов). Это обвинение предусматривает от 8 до 15 лет колонии.

Как утверждает СКР, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери Натальи. Между тем адвокат Ануфриев отмечал, что Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием. "Прежде чем стать приемным отцом, он прошел курсы специальные, получил удостоверение, - рассказывал юрист. - И там рекомендовали, что при таких запущенных в физическом отношении детях надо вести фотоальбом. То есть сравнивать, как идет развитие". Эти снимки, подчеркивал Ануфриев, хранились на домашнем компьютере Дмитриева; активист их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал.

Адвокат также сообщал, что за три дня до задержания, 10 декабря, Дмитриев, получив вызов, побывал у участкового, который четыре часа разговаривал с активистом о "пустых делах". Вернувшись домой, общественник заметил, что там кто-то побывал. Между тем 12-го числа в СКР поступил анонимный донос с распечатанными фотографиями.

Жена политзека, рассказывая о проникновении в квартиру, отмечала, что визитеры ничего не похитили, однако рылись в вещах и включали компьютер.

2 марта 2017 года в обвинение активисту добавили еще две статьи УК: 135 (развратные действия) и 222 (незаконный оборот оружия). О каком именно оружии идет речь, не уточнялось.

Дмитриев - секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО "Академия социально-правовой защиты".

Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса "Сандармох". В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры - писатель Валерьян Пидмогильный и театральный режиссер Лесь Курбас.

Дмитриев также был составителем и издателем Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии.

В декабре, вскоре после ареста активиста, на сайте украинского Центра исследований освободительного движения появилось заявление в его защиту. В числе подписантов документа - директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, директора музея "Тюрьма на Лонцского" во Львове Руслан Забилый и киевского Мемориала жертв Голодомора Олеся Стасюк, председатель правления Украинского Хельсинкского союза Александр Павличенко, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, депутаты Верховной рады Анна Гопко, Николай Княжицкий и Виктория Сюмар. Они расценили преследование Дмитриева как "месть российских властей за раскрытие исполнителей репрессий в 1930-х годах". Подчеркивалось, что активист был арестован вскоре после публикации "Мемориалом" базы данных сотрудников НКВД 1930-х.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до задержания Дмитриеву неоднократно звонили и задавали странные вопросы о "списках палачей".

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12.05.2017
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