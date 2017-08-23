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новость Осужденный за репосты политзек Бубеев вышел на свободу

23.08.2017
Андрей Бубеев. Фото Дмитрия Борко
Андрей Бубеев. Фото Дмитрия Борко
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Тверской блогер Андрей Бубеев вышел на свободу, полностью отбыв срок в 2 года и 3 месяца лишения свободы по экстремистским статьям за перепосты во "Вконтакте". Об этом сообщает РБК.

"Насколько я знаю, мое дело ушло в Европейский суд по правам человека, потому что вину я не признал и не признаю. Там долго все рассматривается, мне пока никто ничего не говорил. Теперь я буду на связи, попробую сам узнать. В чем вина? Я даже не свое мнение выражал, а всего лишь поделился мнением другого человека и за это меня лишили свободы больше, чем на два года. В любой другой стране даже не возникло бы вопроса, что за это можно наказать", - заявил Бубеев.

Бубеев был осужден по двум делам. Первое расследовалось по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). Блогеру инкриминировали репосты на личной ВК-странице ряда публикаций. В их числе были видео "Танки и бронетехника РФ, большая колонна фашистского агрессора на границе с Украиной. 20.01.2015", фото кладбища с текстом о массовых захоронениях боевиков на Восточной Украине, заметка блогера Андрея Шипилова об антиукраинских настроениях в России, инструкция по ножевому бою. Никакими комментариями Бубеев свои репосты не сопровождал.

Кроме того, блогеру вменили хранение 56 боевых патронов, запрещенных к гражданскому обороту. Как позже пояснял обвиняемый, патроны он нашел в заброшенной войсковой части и забрал с собой, так как они подходили к его охотничьему карабину.

24 мая 2015 года Бубеева задержали. Он был отправлен в тверской СИЗО-1. На следствии по первому делу политзек полностью признал вину и пошел на досудебное соглашение. 28 августа 2015-го судья Заволжского райсуда Твери Станислав Струсовский приговорил блогера к году колонии-поселения.

Объектами, в отношении которых Бубеев возбуждал ненависть и вражду, в приговоре были названы русские, а также такие социальные группы, как "граждане Российской Федерации" в целом, "граждане Российской Федерации, поддерживающие президента Российской Федерации", "сотрудники правоохранительных органов" и "россияне, испытывающие патриотические чувства".

Второе дело против Бубеева завели почти сразу после приговора по первому. Тогда же политзека поместили в спецблок СИЗО, где он провел почти год - в общий корпус его вернули лишь незадолго до этапа в колонию.

Второе дело было квалифицировано по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Экстремизм Бубееву вменили за публикацию плаката Антона Мырзина (Paperdaemon Chaognostic) "Выдави из себя Россию!", а призывы к сепаратизму - за репост статьи Бориса Стомахина "Крым - это Украина!" (в нынешней публикации "Коммерсанта" эта статья названа "текстом неизвестного автора").

В этот раз блогер вину не признал, заявив, что подвергается преследованиям за убеждения. Защитой политзека занялась адвокат "Агоры" Светлана Сидоркина.

Приговор по второму делу Бубеева вынес 5 мая 2016 года судья Заволжского райсуда Алексей Родионов. Суммарный срок - 2 года 3 месяца колонии-поселения - был назначен с учетом ранее вынесенного приговора по первому делу. В качестве дополнительного наказания Родионов наложил на блогера запрет пользоваться интернетом в течение года после освобождения.

20 июля Тверской облсуд подтвердил приговор политзеку.

В августе 2016-го Бубеев был доставлен на участок колонии-поселения ЛИУ-3 в Бологовском районе Тверской области. ЛИУ-3 - больница для осужденных, страдающих туберкулезом. Бубеев, насколько известно, здоров, однако отдельных колоний-поселений в Тверской области нет.

Однако в декабре Бологовский горсуд по представлению администрации ЛИУ-3 ужесточил приговор Бубееву, заменив ему колонию-поселение колонией общего режима. Как выяснилось, за без малого год, проведенный Бубеевым в спецблоке тверского СИЗО, ему по надуманным поводам вменили как минимум 62 нарушения. После прибытия в ЛИУ-3 Бубеев несколько месяцев, насколько известно, никаким взысканиям не подвергался, однако затем его посадили в ШИЗО. Отправка в ШИЗО с учетом взысканий, наложенных на политзека в Твери, и дала администрации колонии повод объявить его злостным нарушителем режима и потребовать ужесточения Бубееву приговора.

Остаток срока Бубеев провел в в ИК-4 в Торжке.

В январе правозащитная группа "Агора" подала в ЕСПЧ жалобу на приговор по второму делу Бубеева. Адвокат Дамир Гайнутдинов тогда заявил, что публикации блогера "были основаны на критике внешней политики Российской Федерации в отношении независимого государства Украина, что вполне допустимо для граждан". Юрист подчеркнул, что ни ФСБ, которая вела следствие, ни прокуратура, ни суд не привели ни одного аргумента, свидетельствующего о "неотложной общественной потребности" ограничить право Бубеева на выражение своего мнения.

Тогда же стало известно, что к преследованию Бубеева причастна тверская "кибердружина", действующая под эгидой Лиги безопасного интернета. "За Бубеевым мы наблюдали давно. Мы считаем, что он действительно был замешан в экстремистской деятельности, - просто не вся информация раскрывается публично", - заявил лидер тверской "кибердружины" Григорий Пащенко.

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Атмосферное выдавление

Дмитрий Борко, 18.02.2016

Начался суд по очередному делу о перепосте. Картинка с тюбиком и надписью "Выдави из себя Россию" расценена как призыв к экстремизму. Дело против тверского инженера Андрея Бубеева завели по доносу участника интернет-форума. Помимо демотиватора ему вменяют перепост статьи Бориса Стомахина. Жена и дети Бубеева остались без средств к существованию. Видеорепортаж Дмитрия Борко из Твери.

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