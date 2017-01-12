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новость Политзек Бубеев отправлен в ИК-4 в Торжке

12.01.2017
Андрей Бубеев. Фото Дмитрия Борко
Андрей Бубеев. Фото Дмитрия Борко
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Осужденный к 2 годам 3 месяцам заключения тверской блогер Андрей Бубеев, которому в декабре ужесточили приговор, заменив колонию-поселением колонией общего режима, отправлен из ЛИУ-3 в Бологовском районе своей области в ИК-4 в Торжке. Об этом сообщила на своей ФБ-странице жена политзека Анастасия Бубеева.

На этап блогера забрали 29 декабря. Прибыл ли он уже на новое место, жена Бубеева не уточнила.

Ранее в торжокской ИК-4 содержался гражданский активист Сергей Мохнаткин, осужденный по делу о нападении на милиционера. 17 февраля 2012 года Мохнаткин был избит заместителем начальника колонии по воспитательной работе, после того как пожаловался на пропажу вещей из кладовой в школе ИК-4.

Как передавало движение "Таджикские трудовые мигранты", 24 марта 2016 года 10 омоновцев и спецназовцев, прибывших в ИК-4, в течение 40 минут издевались над таджиками, азербайджанцами и другими заключенными мусульманами. "Строй приблизительно из 40 осужденных вывели из зоны камер наблюдения и подвергли принудительному "исправлению", - говорилось в сообщении. Людей, "как баранов, приговоренных к закланию, таскали по земле и заставляли раздвигать ягодицы". Отмечалось, что действия силовиков "вызвали возмущение среди заключенных славян".

Решение об ужесточении Бубееву приговора вынес около 12 декабря Бологовский горсуд. Администрация ЛИУ-3 обвинила политзека злостным нарушителем режима. За без малого год, проведенный Бубеевым в спецблоке тверского СИЗО-1, ему вменили по меньшей мере 62 нарушения - как поясняла жена блогера, за то что "не так сел, не так встал и т. п.". В ряде случаев политзека отправляли в карцер. Кроме того, Бубеева поставили на профучет как лицо, оказывающее "дурное влияние на контингент". Причиной стали разговоры блогера с другими подследственными, побуждающие читать книги. "Читать вообще, а не что-то конкретное", - писала жена политзека.

После прибытия Бубеева в ЛИУ-3 фсиновцы, насколько известно, несколько месяцев не подвергали его никаким взысканиям. Однако затем он был отправлен в ШИЗО - по какой причине, не уточнялось. Отправка в ШИЗО с учетом взысканий, наложенных на блогера в Твери, и дало администрации колонии основания обратиться в суд с представлением об ужесточении политзеку приговора.

Бубеев признал вмененное нарушение и не обжаловал решение суда. 23 декабря оно вступило в законную силу.

Приговор Бубееву вынес 5 мая 2016 года судья Заволжского райсуда Твери Алексей Родионов. Он объявил подсудимого виновным по части 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) за публикацию плаката Антона Мырзина (Paperdaemon Chaognostic) "Выдави из себя Россию!" и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет) за репост статьи Стомахина "Крым - это Украина!". Суммарный срок был назначен с учетом ранее вынесенного приговора по первому делу. В качестве дополнительного наказания на блогера наложен запрет пользоваться интернетом в течение года после освобождения.

Сам блогер вину не признал, заявив, что подвергается преследованиям за убеждения.

20 июля Тверской облсуд подтвердил приговор политзеку.

Первое дело против Бубеева было открыто в начале 2015 года по доносу некоего сторонника российской агрессии на Украине, с которым блогер вступил в спор в соцсети. Тогда ему также инкриминировали репосты на личной ВК-странице ряда публикаций. В их числе были видео "Танки и бронетехника РФ, большая колонна фашистского агрессора на границе с Украиной. 20.01.2015", фото кладбища с текстом о массовых захоронениях боевиков на Восточной Украине, заметка блогера Андрея Шипилова об антиукраинских настроениях в России, инструкция по ножевому бою. Никакими комментариями Бубеев свои репосты не сопровождал.

Кроме того, блогеру вменили хранение 56 боевых патронов, запрещенных к гражданскому обороту. Как позже пояснял обвиняемый, патроны он нашел в заброшенной войсковой части и забрал с собой, так как они подходили к его охотничьему карабину.

24 мая 2015-го Бубеева задержали. На следствии по первому делу он полностью признал вину и пошел на досудебное соглашение. 28 августа 2015 года судья Заволжского райсуда Станислав Струсовский приговорил блогера к году колонии-поселения по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение боеприпасов).

Объектами, в отношении которых Бубеев возбуждал ненависть и вражду, в приговоре были названы русские, а также такие социальные группы, как "граждане Российской Федерации" в целом, "граждане Российской Федерации, поддерживающие президента Российской Федерации", "сотрудники правоохранительных органов" и "россияне, испытывающие патриотические чувства".

Новое дело против Бубеева завели почти сразу после первого приговора. Тогда же его перевели в спецблок СИЗО, откуда вернули в общий корпус лишь незадолго до этапа в колонию.

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Атмосферное выдавление

Дмитрий Борко, 18.02.2016

Начался суд по очередному делу о перепосте. Картинка с тюбиком и надписью "Выдави из себя Россию" расценена как призыв к экстремизму. Дело против тверского инженера Андрея Бубеева завели по доносу участника интернет-форума. Помимо демотиватора ему вменяют перепост статьи Бориса Стомахина. Жена и дети Бубеева остались без средств к существованию. Видеорепортаж Дмитрия Борко из Твери.


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