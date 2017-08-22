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новость В Казани начался суд по очередному делу "Хизб ут-тахрир"

22.08.2017
Подсудимые по татарскому делу "Хизб ут-тахрир". Фото: business-gazeta.ru
Подсудимые по татарскому делу "Хизб ут-тахрир". Фото: business-gazeta.ru
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Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда начал слушания по существу очередного татарского дела "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщает "Бизнес online". Как можно предположить исходя из информации на сайте суда, процесс ведет коллегия под председательством Игоря Пака.

На скамье подсудимых восемь человек. Это 39-летний Азат Адиев, 32-летний Асгат Хафизов, 43-летний Альберт Валиуллин, 29-летний Рузиль Давлетшин, 30-летний Ленар Саитов, 27-летний Тимур Узбеков, 31-летний Радик Зарипов и его ровесник Павел Хевронин. Все фигуранты были задержаны еще 14 октября 2014 года в ходе совместной операции ФСБ и полиции и на другой день отправлены в СИЗО.

Как передает "Интерфакс-Поволжье", всем восьмерым инкриминированных статья 205.5 УК (организация деятельности террористической организации или участие в таковой). При этом конкретную часть статьи агентство не уточняет. Часть 1 (организация) предусматривает срок от 15 лет до пожизненного, часть 2 (участие) в редакции, действовавшей на момент, которым датированы эпизоды дела, - от 5 до 10 лет колонии.

В то же время как Интерфакс, так и "Бизнес online" называют всех фигурантов лидерами татарской ячейки "Хизб ут-тахрир".

Что именно вменяется подсудимым, неизвестно. "Бизнес online" приводит фабулу не нынешнего дела "Хизб ут-тахрир", а другого, приговор по которому был вынесен еще в декабре 2014-го. Речь идет о деле Ильмира Имаева, Азата Хасанова, Ильдара Шайхутдинова, а также скрывшихся от следствия Рустама Ахмедова и Ленара Галимова.

Предварительные слушания по делу прошли предположительно 8 августа. На заседании 22-го числа все фигуранты заявили об отказе от адвокатов по назначению. "За 3 года под стражей я убедился, что адвокат - формальность, - отметил в своем ходатайстве подсудимый Хевронин. - Я убедился в несправедливости судебной системы".

Однако прокурор заявил протест, и судьи отказались вывести назначенных адвокатов из процесса.

На свободе у каждого из подсудимых остались от одного до четырех несовершеннолетних детей.

Некоторые из фигурантов, по данным Интерфакса, ранее уже неоднократно были осуждены по обвинению в организации деятельности "Хизб ут-тахрир".

За годы правления Владимира Путина в Татарии был сфабрикован целый ряд дел "Хизб ут-тахрир". Приговор по предыдущему был вынесен в апреле - четверо подсудимых получили от 16 до 18 лет строгого режима. 8 августа Верховный суд России оставил эти сроки без изменений.

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22.08.2017
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