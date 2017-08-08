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новость Помилованные фигурантки "шпионских" дел Кесян и Джанджгава освобождены из СИЗО

08.08.2017
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Марина Джанджгава (слева сзади) и Анник Кесян (рядом). Фото Ивана Павлова

Фигурантки "шпионских" дел Анник Кесян и Марина Джанджгава, помилованные Владимиром Путиным, освобождены из СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово" в Москве, неофициально контролируемого ФСБ. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Иван Павлов, лидер "Команды 29".

Указы о помиловании политзаключенных Путин издал 28 июля. Во вторник, через 10 дней после официального опубликования, они вступили в законную силу.

58-летняя Кесян - жительница сочинского района Адлер. Около 2007 года она отправила несколько эсэмэсок знакомому гражданину Грузии. Согласно фабуле дела, он был сотрудником грузинской разведки. Между тем единственное доказательство этого - справка, выданная "службой госбезопасности" непризнанной Абхазии.

26 февраля 2014 года в 5 часов утра оперативники ФСБ явились к Кесян с обыском, по окончании которого ее задержали. После ареста сочинку поместили в СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре, неофициально контролируемый ФСБ. Кесян вменили статью 275 УК (государственная измена).

Дело вел следователь Роман Троян. В его же производстве находился еще ряд "шпионских" дел против сочинцев. Это, в частности, дела бывшего замначальника службы движения аэропорта Сочи Петра Парпулова и продавщицы, гражданки Грузии Екатерины Харебавы.

Следствие продолжалось почти полтора года. Кесян признала вину. 17 августа 2015 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев приговорил ее к восьми годам общего режима. Апелляцию адвокат по назначению подавать не стал.

Кобзев вынес приговоры и по целому ряду других "шпионских" дел. Это дела Харебавы, сочинской продавщицы Оксаны Севастиди, а также неких Г. Патараи и Г. Хурцилавы.

59-летняя Джанджгава бежала в Сочи из Абхазии; долгие годы работала проводницей Адлерского пассажирского вагонного депо. Поводом к преследованию сочинки стали две эсэмэски, отправленные ею в конце апреля 2008 года знакомому гражданину Грузии Гоче Чхетии. Она ответила на его вопросы о передвижении российских военных эшелонов к границе с Абхазией.

Оперативники ФСБ задержали Джанджгаву 2 октября 2012 года после обыска и тоже поместили в СИЗО-5 в Краснодаре. Как и Кесян, Джанджгаве вменили статью 275 УК. Как заявлялось, Чхетия - адресат эсэмэсок Джанджгавы - был сотрудником грузинской разведки. Подтверждалось это в деле лишь показаниями некоей А. Дериглазовой, ранее дважды осужденной за организацию незаконного пересечения границы.

Дело Джанджгавы вел тот же следователь Троян; на допросах он угрожал подследственной. 1 ноября 2013 года тот же судья Кобзев приговорил обвиняемую к 12 годам общего режима. 27 февраля 2014-го коллегия ВС (судья-докладчик - Константин Скрябин) отклонила апелляцию осужденной.

В конце декабря 2016 года делом Кесян занялась "Команда 29". Позже она взяла на себя и защиту Джанджгавы. Юристы начали подготовку кассационных жалоб на приговор первой из сочинок и надзорной - на приговор второй. Весной Кесян забрали на этап из ИК-13 в поселке Парца Зубово-Полянского района, а Джанджгаву - из ИК-1 в Вологде. 11 апреля стало известно, что обеих доставили в "Лефортово". В начале июля жалобы на приговоры Кесян и Джанджгаве были направлены в Верховный суд.

Одновременно в ВС была подана кассационная жалоба на приговор еще одной осужденной по "шпионскому" делу сочинке - 47-летней Инге Тутисани, получившей шесть лет общего режима и содержащейся в той же вологодской ИК-1, где отбывала срок и Джанджгава. Однако Тутисани в Москву до сих пор не доставили.

Продавщицу Севастиди, также являвшуюся клиенткой "Команды 29", Путин помиловал в марте, за несколько дней до рассмотрения в ВС ее жалобы. С ходатайством о помиловании к главе государства обратилась сама политзаключенная - написать бумагу ее заставили фсиновцы в отсутствие адвокатов. 15 марта, уже после освобождения, ВС отказался оправдать Севастиди, однако снизил ей срок с семи до трех лет общего режима.

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08.08.2017
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