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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Летит кирпич

Обвинение запросило три года для обвиняемого по "делу 26 марта" Зимовца
18.07.2017
Станислав Зимовец в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Станислав Зимовец в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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На прениях в Тверском районном суде Москвы гособвинение запросило для фигуранта "дела 26 марта" Станислава Зимовца три года лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

"Учитывая повышенную общественную опасность преступления, прошу назначить Зимовцу наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал прокурор.

"Я убежден, что те, кто был на протестных акциях 26 марта и 12 июня - будущее нашей страны. Я убежден, что диктатуре нет места в нашей стране, - заявил Зимовец в прениях - Я бы не хотел, чтобы кто-то вроде Вовы Путина бил моих детей за то, что они против коррупции". Политзек поблагодарил всех, кто его поддерживает. Подсудимый подчеркнул, что прямых доказательств его вины в суде представлено не было. "Зачем я должен доказывать, что я невиновен? Вы должны доказать, что я виновен", - отметил Зимовец.

Адвокат Светлана Сидоркина заявила о многочисленных нарушениях в ходе расследования и о противоречиях в показаниях свидетелей. Она попросила суд оправдать Зимовца.

Приговор судья Елена Ермакова огласит в четверг 20 июля.

Зимовца обвиняют в том, что на антикоррупционной акции 26 марта он бросил в подполковника ОМОНа Вадима Котенева кусок кирпича и попал тому в ягодицу. В своих показаниях на следствии Котенев заявлял, что получил кровоподтек от удара кирпичом. Однако экспертиза это опровергла - как выяснилось, травму омоновцу причинили на тренировке в спортзале. На видеозаписи, которую вел эксперт по общественному порядку столичного УМВД Алексей Климов, также не видно, как кирпич попал в Котенева.

26 марта Зимовец был задержан на Тверской и два дня спустя оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). 30-го числа демонстранта задержали уже по уголовному делу; 1 апреля судья Басманного райсуда Москвы Галина Грабовская (Демидович) отправила его в СИЗО. У родителей Зимовца в Волгограде прошел обыск.

Как и другим фигурантам "дела 26 марта", Зимовцу вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Первоначально политзек по совету назначенного адвоката признал вину и пошел на соглашение с прокуратурой, однако после вступления в дело Сидоркиной отказался от признательных показаний и рассмотрения дела в особом порядке.

29 мая судья Ермакова по ходатайству Сидоркиной отложила слушания, чтобы Зимовец мог изучить материалы дела ( Видео ВИДЕО). Как выяснилось, следователь СКР в нарушение УПК не ознакомил обвиняемого с материалами. 5 июня в связи с тем, что Зимовец подтвердил отказ от рассмотрения дела в особом порядке, разбирательство было начато заново.

Станислав Зимовец, политзаключенный
Спасибо всем! Когда меня изолировали сперва, я думал, что я обречен, что я один. Но меня нашли и поддержали в борьбе с произволом. Убежден, что вы - бывшие на акциях - это будущее нашей страны, что будущее за гражданским обществом. От нас зависит каким оно будет в будущем.

Я им поверил и очень переживал, что нанес кому-то боль, я гуманист. Но потом увидел на записи, что все не совсем так. Почему я должен доказывать свою невиновность? Это вы должны доказать вину. Я, наверное, не исправлюсь. Как я могу исправиться? Перестать защищать права граждан? Я думал вы дадите мне лет пять, а не три.

Извините за резкость, я очень плохо выступил. Я не Цицерон. Значит так надо, отсижу, буду учиться, над собой работать. Надеюсь, когда я выйду, детей на площади не будут бить.

Выступление в суде 18.07.2017

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
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