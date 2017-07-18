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На прениях в Тверском районном суде Москвы гособвинение запросило для фигуранта "дела 26 марта" Станислава Зимовца три года лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

"Учитывая повышенную общественную опасность преступления, прошу назначить Зимовцу наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал прокурор.

"Я убежден, что те, кто был на протестных акциях 26 марта и 12 июня - будущее нашей страны. Я убежден, что диктатуре нет места в нашей стране, - заявил Зимовец в прениях - Я бы не хотел, чтобы кто-то вроде Вовы Путина бил моих детей за то, что они против коррупции". Политзек поблагодарил всех, кто его поддерживает. Подсудимый подчеркнул, что прямых доказательств его вины в суде представлено не было. "Зачем я должен доказывать, что я невиновен? Вы должны доказать, что я виновен", - отметил Зимовец.

Адвокат Светлана Сидоркина заявила о многочисленных нарушениях в ходе расследования и о противоречиях в показаниях свидетелей. Она попросила суд оправдать Зимовца.

Приговор судья Елена Ермакова огласит в четверг 20 июля.

Зимовца обвиняют в том, что на антикоррупционной акции 26 марта он бросил в подполковника ОМОНа Вадима Котенева кусок кирпича и попал тому в ягодицу. В своих показаниях на следствии Котенев заявлял, что получил кровоподтек от удара кирпичом. Однако экспертиза это опровергла - как выяснилось, травму омоновцу причинили на тренировке в спортзале. На видеозаписи, которую вел эксперт по общественному порядку столичного УМВД Алексей Климов, также не видно, как кирпич попал в Котенева.

26 марта Зимовец был задержан на Тверской и два дня спустя оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). 30-го числа демонстранта задержали уже по уголовному делу; 1 апреля судья Басманного райсуда Москвы Галина Грабовская (Демидович) отправила его в СИЗО. У родителей Зимовца в Волгограде прошел обыск.

Как и другим фигурантам "дела 26 марта", Зимовцу вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Первоначально политзек по совету назначенного адвоката признал вину и пошел на соглашение с прокуратурой, однако после вступления в дело Сидоркиной отказался от признательных показаний и рассмотрения дела в особом порядке.

29 мая судья Ермакова по ходатайству Сидоркиной отложила слушания, чтобы Зимовец мог изучить материалы дела ( ВИДЕО). Как выяснилось, следователь СКР в нарушение УПК не ознакомил обвиняемого с материалами. 5 июня в связи с тем, что Зимовец подтвердил отказ от рассмотрения дела в особом порядке, разбирательство было начато заново.