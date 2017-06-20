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Московский гражданский активист Денис Бахолдин, с марта содержащийся в СИЗО-1 в Брянске, обвиняется по части 2 статьи 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), предусматривающей от двух до шести лет колонии. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката политзека Светлану Сидоркину.

"Я с ним виделась, он старается не падать духом, нормально держится и уже адаптировался к условиям СИЗО, - рассказала адвокат. - Какие доказательства есть по делу, он пока не знает, поскольку с документами его не знакомили. Он показаний не давал и подписи нигде не ставил. Документов на руках у него нет, у меня их тоже пока нет, поскольку следователь мне их не дал".

"Граням" Сидоркина уточнила, что, поскольку материалов дела она не видела, ей еще не известно, какое именно "экстремистское сообщество" имеется в виду.

Она также рассказала, что Бахолдин был задержан пограничниками за пребывание в приграничной зоне без соответствующего пропуска. В Россию он поехал к родителям.

Адвокат добавила, что через некоторое время Бахолдину предстоит стационарная психиатрическая экспертиза в московском Центре им. Сербского, поскольку от амбулаторного обследования он отказался.

Арест политзека последний раз был продлен до сентября.

Об аресте 36-летнего Бахолдина стало известно лишь накануне поздно вечером. В конце 2014 года активист эмигрировал на Украину. По крайней мере 8 марта нынешнего года он еще находился в Киеве. Между тем 17 марта матери эмигранта Надежде Бахолдиной официально сообщили, что ее сын был задержан "при попытке нелегально перейти российско-украинскую границу".

В конце мая в московской квартире матери политзека ФСБ провела обыск; из компьютера был изъят винчестер. По окончании обыска силовики сообщили, что Бахолдин находится в брянском СИЗО.

На свидании, которое состоялось 5 июня, политзек рассказал матери, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее и били по ногам и голове, требуя признаться в том, что он состоит в "Правом секторе". Затем его в наручниках повезли в отдел СКР, обмотав голову зимней курткой. По дороге задержанный потерял сознание и чуть не задохнулся.

В Москве Бахолдин принимал участие в антивоенных пикетах и ежемесячных акциях в поддержку политзеков, подвергался нападениям прокремлевских провокаторов. Активиста неоднократно задерживали. За участие в акции 6 мая 2012 года на Болотной Бахолдин был арестован на трое суток, за участие в антивоенном пикете у Минобороны против аннексии Крыма 4 марта 2014-го - 10 суток. В октябре 2014 года Бахолдин вышел на Манежную площадь в маске Путина и полосатой робе с табличкой "Военный преступник" на груди.

После переезда в Киев Бахолдин участвовал в пикетах солидарности с российскими политзаключенными.