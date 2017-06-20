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Денис Бахолдин в пикете на Манежной. 2014 год

Московский активист Денис Бахолдин, уехавший на Украину, находится под арестом на российской территории. Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на мать активиста, Денис содержится в СИЗО №1 Брянска, после задержания он подвергся пыткам.

В марте 36-летний Бахолдин, обосновавшийся в Киеве, перестал выходить на связь с товарищами. Как выяснилось, 17 марта его мать Надежда Бахолдина получила официальное извещение о том, что ее сын был задержан при попытке нелегально перейти российско-украинскую границу. По данным активистки Елены Глушко, как минимум до 8 марта Бахолдин находился в Киеве. При каких обстоятельствах он оказался на российской территории и какие статьи ему вменяются, неизвестно.

В конце мая сотрудники ФСБ провели обыск в московской квартире матери политэмигранта, был изъят жесткий диск ее компьютера. По ее словам, вещей сына в доме не было. После обыска Бахолдиной сообщили, где находится сын, и предоставили длительное свидание, которое состоялось 5 июня.

По словам Бахолдиной, на свидании Денис рассказал, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее, били по ногам и голове, требуя признаться, что он состоит в "Правом секторе". Затем его повезли в отделение СКР в наручниках и с зимней курткой на голове. По дороге активист потерял сознание и чуть не задохнулся.

Бахолдин эмигрировал на Украину в конце 2014 года. В Москве он принимал участие в антивоенных пикетах и ежемесячных акциях в поддержку политзеков, подвергался нападениям прокремлевских провокаторов. Бахолдина неоднократно задерживали. Он отсидел трое суток за участие в акции 6 мая 2012 года на Болотной площади, в марте 2014-го получил 10 суток за участие в антивоенном сходе. В октябре 2014 года Бахолдин вышел на Манежную площадь в маске Путина и полосатой робе, с табличкой "Военный преступник" на груди.

После переезда в Киев Бахолдин участвовал в пикетах солидарности с российскими политзаключенными.