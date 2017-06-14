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Также: Политзеки, Право, Тюрьма, Россия, Общество, Политика | Персоны: Олег Навальный

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Суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному
14.06.2017
Олег Навальный в суде. Фото: @navalny
Олег Навальный в суде. Фото: @navalny
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Судья Урицкого райсуда Орловской области Ирина Разумная отказала Олегу Навальному, брату лидера Партии прогресса Алексея Навального, в замене оставшегося срока на штраф или обязательные работы. Об этом сообщают "Орловские новости".

Против смягчения наказания выступил представители прокуратуры и исправительной колонии №5, где отбывает наказание политзек. Навального они охарактеризовали как злостного нарушителя режима и сослались на многочисленные взыскания.

Адвокат Николай Полозов отметил, что нарушения, которые вменяют Навальному, не противоречат правилам человеческого общежития, в то время как требования, предъявляемые колонией, в обществе вообще недопустимы.

"Если человек с высшим образованием неправильно моет пол - он нарушитель? Прошу суд отступить от логики колонии, в нормальной жизни эти требования не действуют", - заявил адвокат. Однако суд эти доводы во внимание не принял.

30 декабря 2014 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Коробченко приговорила Олега Навального к 3 с половиной годам общего режима с 3-летним испытательным сроком, а его брата Алексея - к 3 с половиной годам условно. Каждого из подсудимых также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Кроме того, их обязали выплатить почти 5 миллионов рублей по гражданским искам.

27 февраля 2015 года Мосгорсуд оставил в силе приговор по "почтовому делу", отменив при этом наложенный на Алексея Навального штраф в 500 тысяч рублей. 26 июня судья Мосгорсуда Елена Арычкина отказала в передаче "почтового дела" в кассационную инстанцию для пересмотра. Защита братьев Навальных требовала отменить приговор, ссылаясь на многочисленные нарушения в ходе процесса.

Навальный отбывает наказание в ИК-5 в поселке в поселке Нарышкино Орловской области. С самого начала на политзаключенного налагали многочисленные дисциплинарные взыскания по надуманным поводам. В октябре 2015 года политзаключенного перевели на строгий режим содержания.

15 марта Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу братьев Навальных на приговор по "почтовому делу".

27 июня 2016 года судья Урицкого райсуда Орловской области Владимир Логаш отклонил ходатайство Навального об условно-досрочном освобождении. Представители колонии выступили против УДО, сославшись на большое количество полученных политзаключенного взысканий. Прокурор поддержал эту позицию. Адвокат Кирилл Полозов тогда заявил, что часть взысканий, который получил Навальный, были погашены или отменены. По мнению защитника, администрация намеренно наложила эти взыскания на Олега, чтобы перевести его на строгие условия содержания. Адвокат подчеркнул, что неоднократные помещения Навального в ШИЗО всегда совпадают с его публикациями или выступлениями на митингах в записи. Полозов также отметил, что штраф, к которому был приговорен Навальный, выплачен, а ущерб по "почтовому делу" компенсирован.

27 февраля судья того же суда Наталия Шемахова вновь отклонила ходатайство Навального об УДО. Она поддержала позицию представителей ФСИН, которые заявили о многочисленных нарушениях Навальным режима.

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14.06.2017
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