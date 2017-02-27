О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.259106.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.259106.html
Также: Политзеки, Тюрьма, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Олег Навальный

новость Суд вновь отказал в УДО Олегу Навальному

27.02.2017
Олег Навальный в суде. Фото: @navalny
Олег Навальный в суде. Фото: @navalny
Реклама

Урицкий суд Орловской области отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении. Об этом в своем твиттере написал брат заключенного, лидер Партии прогресса Алексей Навальный.

Судья Наталия Шемахова поддержала позицию представителей ФСИН, которые привели данные о многочисленных нарушениях Навальным режима. Заключенный, указывалось в рапортах, не соблюдал режим отбоя, спал на лавке, оставлял после себя хлебные крошки на столе, а также не производил доклад по форме. За все "нарушения" Навального отправляли в ШИЗО.

30 декабря 2014 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Коробченко приговорила Олега Навального к 3 с половиной годам общего режима с 3-летним испытательным сроком, а его брата Алексея - к 3 с половиной годам условно. Каждого из подсудимых также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Кроме того, их обязали выплатить почти 5 миллионов рублей по гражданским искам.

27 февраля 2015 года Мосгорсуд оставил в силе приговор по "почтовому делу", отменив при этом наложенный на Алексея Навального штраф в 500 тысяч рублей. 26 июня судья Мосгорсуда Елена Арычкина отказала в передаче "почтового дела" в кассационную инстанцию для пересмотра. Защита братьев Навальных требовала отменить приговор, ссылаясь на многочисленные нарушения в ходе процесса.

В октябре политзаключенного перевели на строгий режим содержания.

15 марта Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу братьев Навальных на приговор по "почтовому делу".

27 июня 2016 года судья Урицкого райсуда Орловской области Владимир Логаш отклонил ходатайство Навального об условно-досрочном освобождении. Представители колонии выступили против УДО, сославшись на большое количество полученных политзаключенного взысканий. Прокурор поддержал эту позицию.

Адвокат Кирилл Полозов тогда заявил, что часть взысканий, который получил Навальный, были погашены или отменены. По мнению защитника, администрация намеренно наложила эти взыскания на Олега, чтобы перевести его на строгие условия содержания. Адвокат подчеркнул, что неоднократные помещения Навального в ШИЗО всегда совпадают с его публикациями или выступлениями на митингах в записи. Полозов также отметил, что штраф, к которому был приговорен Навальный, выплачен, а ущерб по "почтовому делу" компенсирован.

Оставить комментарий Обсудить
27.02.2017

новость Новости по теме
19.07.2016 Олега Навального очередной раз отправили в ШИЗО →
27.06.2016 Суд отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении →
02.06.2016 Олег Навальный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении →
15.03.2016 ЕСПЧ коммуницировал жалобу братьев Навальных по "почтовому делу" →
08.12.2015 Навальный полностью выплатил штраф по делу "Ив Роше" →
17.11.2015 Памфилова требует оказать медицинскую помощь Олегу Навальному →
08.11.2015 Задержан участник пикета у колонии, где отбывает наказание Олег Навальный →
30.10.2015 Олега Навального третий раз отправили в ШИЗО →
27.10.2015 Начальника ФСИН Корниенко просят защитить Олега Навального →
20.10.2015 Олегу Навальному ужесточили режим в колонии →
07.10.2015 Суд отказался продлевать испытательный срок Навальному по "почтовому делу" →
27.06.2015 Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу по "почтовому делу" →
05.05.2015 Братьям Навальным присуждена правозащитная премия →
03.03.2015 Мосгорсуд отказался применить амнистию к братьям Навальным →
17.02.2015 Мосгорсуд оставил в силе приговор по "почтовому делу", отменив штраф Алексею Навальному →
15.01.2015 Европарламент принял резолюцию, осуждающую приговор братьям Навальным →
08.01.2015 ЕСПЧ коммуницировал жалобу Олега Навального и придал ей приоритет →
Фото и Видео
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
28407
Play own
Майдан за Курбединова
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Американский дурдом
статья Вселенская смазь Трампа
Владимир Абаринов
статья Орда и родина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Власти зачистили мемориал
Мемориал на месте гибели Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
новость Марши памяти Немцова: ВИДЕО
На марше памяти Немцова в Москве. Фото: Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Иванов возглавит "АЛРОСА"
Сергей Иванов-младший. Фото: og.ru
в блоге Добрый дедушка Ленин
383
новость Школа для дочери Путина
Роман Золотов. Фото: 102sport.ru
в блоге В защиту сегрегации
383
статья Некроложная гуманность
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Скандал на вручении "Оскаров"
Путаница на церемонии вручения "Оскара". Фото: oscar.go.com
новость Кремль готовится к выборам
Путин на экране телевизора. Фото: glavred.info
новость ФСБ: В Самаре готовился теракт
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru
новость Марш против оккупации Крыма: ВИДЕО
На марше против оккупации Крыма, Киев. Фото Ирины Берлянд
новость Чечня: от кадыровцев в больницу
Мовсар Рашидов. Фото: greenplaneta.ru
новость Ответ гибридному агрессору
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Чудновец пожаловалась в ЕСПЧ
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы во "Вконтакте"
новость Дадин освобожден
Ильдар Дадин на свободе. Фото: novayagazeta.ru
статья Путин в 2018 году
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Доказательства уничтожены
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru