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В прениях сторон по делу бывшей директора московской Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, ложно обвиняемой в экстремизме и растрате, прокурор Людмила Баландина запросила для подсудимой пять лет условно с пятилетним испытательным сроком. Об этом сообщил в твиттере блогер Роман К.

Как уточняет агентство "Москва", в качестве дополнительного наказания Баландина потребовала наложить на Шарину запрет три года по истечении испытательного срока занимать должности в государственных структурах и местном самоуправлении.

Кроме того, прокурор потребовала взыскать с подсудимой 2,1 миллиона рублей в возмещение ущерба, якобы причиненного ею библиотеке.

Слушания по существу дела продолжаются со 2 ноября 2016 года в Мещанском райсуде Москвы. Ведет процесс судья Елена Гудошникова. Защищают подсудимую адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов.

59-летней Шариной вменяются пункт "б" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения; в редакции, действовавшей на момент инкриминированного подсудимой эпизода, - до 5 лет колонии) и часть 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере; до 10 лет). Обвиняемая больше полутора лет находится под домашним арестом.

Шарина настаивает на своей невиновности. В начале процесса, после оглашения Баландиной обвинительного заключения, она заявила, что вину во взяточничестве отрицает. "А по статье 282, - добавила подсудимая, - не понятно вообще, какие я действия совершила конкретно".

О деле против Шариной стало известно 28 октября 2015 года. Тогда у нее, а также в Библиотеке украинской литературы прошли обыски. Единственным запрещенным изданием, которое, по утверждению СКР, изъяли в библиотеке, была книга Дмитрия Корчинского "Війна в натовпі" ("Война в толпе", 1999), которую в марте 2013 года признали экстремистской. При этом Шарина и ее коллеги доказывали, что в фондах этой книги не было - ее подбросили как раз правоохранители.

Никакой другой запрещенной литературы визитеры не нашли. Изымались книги о Степане Бандере, ОУН и УПА, хотя в списке экстремистских материалов ни одна из этих книг не значится. Также следователи изъяли детский журнал "Барвінок", заявив, будто в нем изображен флаг "Правого сектора".

Шарина была задержана и помещена под домашний арест. При этом на прошлой неделе ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Смирнова сообщало, что 29 октября 2015-го, когда задержанную перевозили из ОП "Таганский" в ИВС на время до суда по выбору меры пресечения, она получила компрессионный перелом позвоночника. В автозаке, пояснил Смирнов, были жесткие сиденья. Когда водитель не притормозил на лежачем полицейском, машину тряхнуло и Шарина ударилась спиной.

Следствие вел отдел столичного главка СКР по расследованию особо важных дел. Первоначально Шариной вменяли только экстремизм. Однако 5 апреля 2016 года ей было добавлено обвинение в растрате. Ведомство заявило, будто в 2011-2013 годах, когда Шарину преследовали по предыдущему делу, она расходовала на свою защиту средства, предназначавшиеся на выплату зарплаты юристам библиотеки.

Адвокат Павлов расценил это обвинение как абсурдное. В 2013 году, заметил он, это дело против Шариной было закрыто за отсутствием состава преступления, а юристы библиотеки не имели адвокатского статуса и потому не могли самостоятельно защищать Шарину - защитой обвиняемой занимался именно адвокат, услуги которого она оплачивала из собственных средств. Возбуждение нового дела, заключил Павлов, потребовалось для того, чтобы и дальше продлевать Шариной срок домашнего ареста: по обвинению в экстремизме ей не могли назначать эту меру пресечения в течение более чем полугода, тогда как обвинение в растрате это позволяет.

Завотделом психолингвистики Института языковедения РАН Евгений Тарасов, проведя экспертизу по делу Шариной, усмотрел признаки экстремизма практически во всех проанализированных изданиях, включая журнал "Барвінок".

Обвинительное заключение прокуратура Москвы утвердила лишь со второго раза. При этом недочеты, из-за которых документ был возвращен в СКР после первого ознакомления с делом, следствие по существу так и не устранило.

В начале февраля нынешнего года стало известно, что Шарина подала в ЕСПЧ жалобу на необоснованное уголовное преследование и условия домашнего ареста.

Как заявлял адвокат Павлов, в случае обвинительного приговора по нынешнему делу Шариной грозят еще два. Во-первых, может быть возобновлено расследование по делу, закрытому в 2013 году. Во-вторых, против библиотекаря могут возбудить и некое новое дело.